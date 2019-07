Új tetőt kaphat a régi tarnaszentmiklósi kultúrház

Felújíthatják a település régi kultúrházát, a beruházást a Magyar Falu Program keretében valósítják meg végre – tájékoztatta a Heolt Buda Sándorné polgármester.

Elmondta, a program tizenötmillió forintjából végre lecserélhetik a palatetőt az 1963-ban, „szocreál” stílusban épült építményen.

Hozzátette, szükség van a kultúrház ­megújítására, hiszen a faluban komoly élet zajlik. Négy-ötszáz ember is megmozdul egy-egy tarnaszentmiklósi rendezvény alkalmával, emelte ki a községvezető. Buda Sándorné szerint kisebb összegű pályázati forrásokból szeretnék a szóban forgó épületben a vizesblokkot is rendbe tenni, valamint a fűtést is korszerű­sítenék.