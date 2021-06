Újabb csodával várják majd a látogatókat a Bükkben

Nyár végére készülhet el a Bükki Csillagda, szeretnék, ha tömegközlekedéssel is megközelíthető lenne.

Ezt ne hagyja ki! Ismét a segélyezést helyezné előtérbe a baloldal

Bemutatták kedden a sajtónak a készülő répáshutai csillagdát. A falak állnak, a belső munkákon dolgoznak, kívül is rakják a követ. A tervek szerint nyár végére megnyílhat az 1,3 milliárd forintból készülő turisztikai attrakció, amely a borsodi megyehatárnál található.

Rónai Kálmánné, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (BNPI) vezérigazgatója elmondta, a föld alatti s feletti világot és a levegő értékeit mutatták be eddig, de a csillagos ég is a természet része, s ezzel is érdemes megismerkedni. A Kaptárkő Egyesülettel közös ötlet öt éve született, megvalósítására több helyszín is szóba került. Végül arra a gyönyörű panorámával rendelkező, nem fényszennyezett, de leromlott területre esett a választás, ahol egykor mészégető boksák álltak. Az épületben négy, kint egy attrakcióval készülnek.

Novák Richárd, a BNPI csoportvezetője elmondta, lesz planetárium, a Napot és a meteoritokat bemutató kiállítás, a Napot, illetve az éjszakai égboltot közel hozó csillagvizsgáló. A hengeres terek és a mészkő borítás megidézik az egykor itt állt boksákat, de készülnek egy igazival is.

A virtuális valóságban a látogatók autózhatnak a Marson, űrsétát tehetnek a Nemzetközi Űrállomáson, s részt vehetnek egy kétszemélyes küldetésen a Holdon. Az épületen kívül – szintén a virtuális valóság technikával – elrepülhetnek a Bükk fölött. Az épület teraszán tartanak majd távcsöves bemutatókat, de nézhetjük a meteorhullást is. A környéken egy négy kilométeres tanösvényt alakítanak ki, így elsétálhatunk a Naptól a Neptunuszig.

Rónai Kálmánné portálunknak elmondta, a látogatóknak szabott árakat most alakítják ki. Hasonló lesz a zselicihez és a bakonybélihez, de lesznek eltérések. A kiállítás öt részelemből áll. Aki mindent végignéz, az együttesen kedvezményesebben vásárolhat belépőt. Ami nem a kiállítás közvetlen része, például a virtuális valóság, szintén egyedi díjas lesz. Többféle jeggyel készülnek, tudatták.

A vezérigazgatótól megtudtuk, az egyes helyszínek befogadóképessége eltérő. A planetáriumban például egyszerre ötven személyt fogadhatnak, a csillagvizsgálóban huszonötöt, így garantált, hogy mindenki átélje az élményt. Összehangolják majd a csoportokat.

Négyfajta látnivaló adott, így egy időben körülbelül százan nézelődhetnek majd a csillagdában. Húsznál több személyautó várakozhat, de lesz buszparkoló is. Egyeztetnek arról, hogy az Eger és Miskolc közötti menetrend szerinti autóbuszjárat megálljon a csillagdánál, ehhez meg kell teremteni a feltételeket. A menetrend a járat üzemeltetőjétől függ, az út esetleges felújítása sem a BNPI kompetenciája. Különjáratban nem gondolkodnak, de mérlegelnek egy innovatív megoldást.