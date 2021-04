Újabb egri cégvezető távozik

Tavaly év végén az Egri Városfejlesztési Kft. vezetője távozott, de sok önkormányzati cég élén volt már váltás másfél év alatt.

Egy, az önkormányzathoz közeli forrás szerint Scrob Andrea nem egészen egy év után távozhat a Média Eger éléről a cég alulfinanszírozottsága miatt. Forrásunk szerint a Média Eger Nonprofit Kft. általa elképzelt működésére nincsen elegendő pénz. Minderről megkérdeztük az önkormányzatot és az Evat Zrt.-t is kérdéseinkre azonban nem érkezett válasz. Scrob Andrea viszont írásban válaszolt érdeklődésünkre.

– Valóban távozom az ügyvezetői posztról, azonban felmondásomat indoklás nélkül nyújtottam be, a döntésem ugyanis magánjellegű – közölte Scrob Andrea. Megtudtuk tőle, hogy március közepén nyújtotta be felmondását, s még egy hónapig vezeti a céget, de érdeklődtünk arról is, hogy miért vett fel jókora tagi kölcsönt a cég az Evattól.

– A Média Eger fő tulajdonosa az EVAT Zrt. Tulajdonosi döntést követően érkezett a tagi kölcsön, amely a feladatellátáshoz szükséges költségek fedezetéül szolgált: fizetésre, járulékokra, működési költségekre. A tavalyi évhez kapcsolódó, a cégek által már leadott éves beszámolók közzététele idén május 31-ig megtörténik, a tulajdonos annak számadatait nyilvános adatként kezeli – húzta alá az ügyvezető.

A közelmúltban több helyen megjelent, hogy az egri vagyonkezelő cég ingyen adott Scrob Andreának felújított lakást és az is, hogy családjának is köze van a városi médiacéghez.

– Egy felújított lakást bérlek, amelynek a havi lakbére 88 ezer 900 forint. Természetesen a rezsiköltségek is engem terhelnek. Felújítottként vettem bérbe, a munkálatokról semmit sem tudok, felújítottként láttam, és írtam alá a szerződést. Tudomásom szerint annyit fizetek, és annyira tudtam beleszólni a renoválásba is, mint a szomszédom. Én nagyon sokat dolgoztam azért, hogy a TV Eger színvonala emelkedjen. Budapestről költöztem Egerbe, az első fél évben a gyakran napi tizenkét órát meghaladó munka mellett nem tudtam ingázni. A párom és a fiam a fővárosban maradt. A nyári szabadságolások alkalmával tavaly a TV Egernek három napig segítségre volt szüksége, és a párom – aki operatőr – meglátogatott és kisegített bennünket. Soha, semmilyen formában nem kapott díjazást a Média Egertől, és nem is fogadott volna el. Édesapám pedig nyugdíjas építész, semmiféle ráhatása sincs a munkámra – szögezte le az ügyvezető. Hangsúlyozta, köszöni, hogy a Média Eger vezetője lehetett, s igyekezett szaktudása legjavával meghálálni Egernek a bizalmat.