Újabb elemmel bővült a kormány otthonteremtési programja

Január elsejétől új elemmel bővül a kormány otthonteremtési programja. Használt lakások rendbetételére elérhető lesz az otthonfelújítási támogatás.

Akár hárommillió forinttal is támogathatja az állam januártól a legalább egy gyermeket nevelő családok lakásfelújítását, jelentette be még októberben Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter. Az elmúlt napokban egyre több részlet vált ismertté. Eszerint, aki januártól elseje után felújításba kezd, és számlát mutat be az anyagköltségről, a munkadíjról, azoknak az állam visszautalja a kifizetett költségek felét, legfeljebb hárommillió forintot.

Az új elgondolás előnye a Családi Otthonteremtési Kedvezményhez (CSOK) képest, hogy felújításra használható fel. Eddig erre állami támogatásból nem volt lehetőség. A CSOK ingatlanvásárlásra, építésre vagy bővítésre, a falusi CSOK pedig ingatlanvásárlásra és korszerűsítésre fordítható.

A szabadon felhasználható babaváró hitel segítségével felújításra most is van lehetőség, viszont ebben az esetben hiteligénylésre van szükség. Az új, vissza nem térítendő támogatásnak ez nem feltétele. Problémát jelenthet azonban, hogy önerő kell hozzá. Tóth Zoltán, a Duna House ingatlaniroda egri franchise partnere szerint azoknak ez mindenképpen jó konstrukció, akik már rendelkeznek ingatlannal.

– Nagy kérdés – elemezte Tóth Zoltán, – hogy a felújítani szándékozók meg tudják-e előlegezni a hatmillió forintot, amelynél az állami támogatás maximálisan igénybe vehető. Itt ugyanis utófinanszírozásról van szó. Aki képes előteremteni ezt az összeget, annak kiváló lehetőség. Akinek még nincs ingatlana, az például kombinálni tudja a babaváró hitellel úgy, hogy házat vesz, a fennmaradó összeget pedig a felújítás elindításába forgatja. Megyénk déli részén vannak eladó régi parasztházak öt-tízmillió forint között, amelyek ha szerkezetileg épek, ki lehet jönni ebből a felújítási keretből.

Tóth-Pál Ádám babaváró hitelből vett házat Kompolton, de jelenleg albérletben lakik családjával, mert a felújításra nem maradt elegendő pénz.

– Mindenképpen szeretnénk élni az új lehetőséggel – magyarázta Tóth-Pál Ádám. – Nem akarjuk fizetni az albérletet meg a hitelt is, amikor van saját házunk. A problémánk az, hogy úgy jönnénk ki a támogatás összegéből, ha édesapám és bátyám végezné a munkát, akik építési vállalkozók. Közeli hozzátartozó számláját viszont nem fogadják el. Ha magam végzem a felújítást, csak az anyagköltségről lesz számlám, de a munkadíjról is kell, ráadásul fele-fele arányban. Ez is nehezen hozható így össze. Marad egy idegen vállalkozó megbízása, ám úgy drágább, és akkor kérdéses, elegendő lesz-e a pénz.

Közben újabb tudnivalók láttak napvilágot a támogatásról. Az otthonfelújítási program mellé, februártól kedvezményes kölcsönt lehet igényelni. Ez egy legfeljebb hatmillió forintos hitel, melynek tartozásösszege az új támogatás teljes kihasználása esetén három millió forinttal csökken. Tóth-Pál Ádám a hírre azt mondta, hogy ő a járvány miatti gazdasági helyzetben nem tartja felelős döntésnek, hogy hitelt vegyen fel, de bízik a jogszabály finomításában. A támogatási rendszer egyelőre folyamatosan új elemekkel bővül.