Újabb fejlesztés indul az Apollo Tyres gyöngyöshalászi gyárában

Az indiai tulajdonban lévő gumiabroncs-gyártó a koronavírus-járvány ellenére gyöngyöshalászi gyárának fejlesztésébe kezd.

Az ezer embernek munkát adó üzemben – amely jelenleg gyártókapacitásának kilencven százalékát használja ki – a gyártósorokat modernizálják és a termékpalettát bővítik 4,4 milliárd forintból, jelentős állami támogatással. A későbbiekben energetikai fejlesztést is szeretnének megvalósítani – jelentették be a hétfői sajtótájékoztatón. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint sikeres az ország keleti nyitása, a térség technológiai színvonala, valamint gazdasági súlya egyre nő a világgazdaságban és öröm, ha az ottani befektetők Európában Magyarországot választják beruházásaik megvalósításához.

A hétfő délutáni sajtótájékoztatón Chikuluuri Krishna Kumar, az Apollo Tyres gyárigazgatója elmondta, az elmúlt időszakban kiegészítő tevékenységként szolgáltatások nyújtásával bővítették portfóliójukat. Ezen kívül a gyártás és partnereik száma is bővült, nemrégiben két új német autógyárral is beszállítói szerződést kötöttek. Jelenleg kapacitásaikat kilencven százalékban használják ki, bizonyos szegmensekben pedig hatvan százalékon termelnek. A következő időszakban energetikai fejlesztést is terveznek. Kifejtette, a koronavírus-járvány új helyzetet teremtett, ám itt nem csökkent annyira a termelés, mint Hollandiában. Jó programok indultak Magyarországon a munkahelyek megőrzésére, illetve beruházások elősegítésére, a következőkben is számítanak a minisztérium támogatására.

Szabó Zsolt, a térség Fidesz-KDNP-s országgyűlési képviselője kiemelte, hogy hosszú távú fejlődés indult, a cég a közvetett fejlesztéseket is végrehajtott, ezek utak, kerékpárutak építését, a lakhatás elősegítését és a szakemberek képzését jelentették. Kitért arra, hogy a munkahelyek teremtése a családok biztos megélhetését is jelenti.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a legfontosabbnak azt tartja, hogy a jelenlegi helyzetben felértékelődnek a beruházási döntések, segítik az országot abban, hogy az életek és az egészség megvédése mellett az ország működőképes legyen. A gazdaság működésének feltétele, hogy az emberek dolgozni tudjanak, ezért nem a munkanélküliséget, hanem az az ellen való harcot finanszírozták, hangsúlyozta.

Az Apollo beruházásáról elmondta, a cég 4,4 milliárd forintból modernizálja személyautó-gumiabroncsokat előállító gyártósorait, és szélesíti termékpalettáját. Ehhez az állam 1,4 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatást ad. A beruházásnak köszönhetően ezer ember munkahelye válik biztosabbá. Az Apollonak hét gyára van világszerte, többen is versenyeztek a fejlesztésért.

A külügyminiszer kitért arra, hogy hétfőn négy autóipari beruházást jelentettek be, ezek közül hármat keleti – kettőt indiai – befektetők hajtanak végre. Szerinte a Kelet szerepe növekszik, a technológiai színvonaluk egyre inkább fölveszi a versenyt a nyugati cégekével. Szerinte a tíz éve indult keleti nyitás sikertörténet. A kelet felé irányuló kereskedelmi forgalom negyedével nőtt, tavaly pedig már a külföldi beruházásokból hatvan százalékkal részesedtek Magyarországon e vállalatok, az új munkahelyek negyven százalékát ők hozták létre. India feltörekvő gazdaság, a világon az ötödik legnagyobb, ezért is bír jelentőséggel, ha hazánkat választják Európában – emelte ki.