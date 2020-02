Újabb fórumot tartottak a magyar közoktatás válságáról Egerben

Van-e kiút? Mire készül a kormány? Ezekre a kérdésekre keresték a választ a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) által szervezett egri vitafórumon, amelyen a közoktatás válságáról egyeztettek a jelenlevők. Véleményezték a szervezet által elkészített vitairatot is.

A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) az ország valamennyi tankerületének, szakképzési centrumának helyszínén vitafórumot rendez a közoktatás válságáról, amelyről vitairatot is készített. Csütörtökön Egerben tanácskoztak a pedagógusok, akiket Gosztonyi Gábor, a szervezet alelnöke köszöntött.

Portálunk érdeklődésére elmondta, szeretnék megtudni kollégáik véleményét kérni arról, hogy számukra melyek a legégetőbb kérdések szakmai vonatkozásban. Az alelnök bejelentette azt is, PSZ az új szakképzési törvény miatt Alkotmánybírósághoz fordult, továbbá megalakította a Pedagógusok Sztrájkbizottságát is. Arra a kérdésünkre, mikorra terveznek sztrájkot, úgy válaszolt, kérdéseiket, felvetéseiket januárban megküldték a miniszterelnökségnek, ám ott egyelőre nem jelöltek meg partnert az egyeztetésre. Addig a sztrájk időpontja is bizonytalan.

A sok vitát kiváltó Nemzeti alaptantervről azt mondta, hatalmas az ebben foglalt tananyag, az erre épülő kerettantervek az ígéretek ellenére a mai napig nem jelentek meg. Az új tankönyvekről fogalmuk sincs a pedagógusoknak. Megkérdeztük, mi a PSZ álláspontja a gyöngyöspatai ügyről. Gosztonyi szerint nem kérdés, hogy a hatályban lévő törvények alapján meghozott bírósági ítéletet végre kell hajtani. A szegregációról úgy vélekedett, rendkívül káros jelenség, ugyanakkor az erőltetett integrált oktatás sem hatékony. Az eredményes tanításhoz hiányoznak a feltételek.

A fórumon a továbbiakban a vitairatban felvázolt problémákat véleményezték a résztvevők. Hiányolták s a pedagógusok módszertani szabadságát, amellyel ma nem, vagy csak korlátozottan rendelkeznek. Megfogalmazták azt is, hogy a különböző fenntartású intézmények finanszírozása között mára hatalmas szakadék alakult ki. Szorgalmazták, minden gyermek ugyanannyit érjen a költségvetés szempontjából.

Cikkünk folytatását a Heves Megyei Hírlap pénteki számában olvashatják.