Újabb, ingyenes kurzusokat kínálnak Mátraderecske lakóinak

A Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért (SZETT) nevű szervezet ingyenes workshopot, majd munkamegbeszélést tartott a településen a NYITOK hálózat tevékenységéről. Ezúttal a helyi kis- és középvállalkozók vettek részt a fórumon. Az esemény célja a helységben és a térségében működő vállalkozások részére elérhető egyedülálló, ingyenes képzési lehetőségek ismertetése volt.

A résztvevőket Forgó Gábor polgármester köszöntötte, majd Papp Viktor, a NYITOK program szakmai koordinátora tartott előadást arról, kinek és miben tudnak segíteni a 2021 tavaszáig tartó ingyenes továbbképzésekkel. Ha szükséges, a cégek telephelyén is szerveznek oktatást. Az országban jelenleg ötven ilyen központ működik. Minden helyszínen korszerű eszközökkel segítik az ismeretek elsajátítását. Lényeges, hogy a munkavállalók számára a tanfolyamok megszervezése semmilyen adminisztrációval nem jár, ezt mindenütt a NYITOK munkatársai végzik el.

Forgó Gábor, a falu polgármestere lapunk érdeklődésére elmondta, a községben próbaképpen már idén tavasszal megrendeztek néhány sikeres, ingyenes tanfolyamot. A Mátraderecskei Nyitott Tanulási Központ legutóbbi, Nyitok a világra nevű német nyelvi képzésének résztvevői például nagyon elégedettek voltak a képzés színvonalával. Az oktató az elején felmérte a résztvevők motivációit, hogy miért regisztráltak, mit szeretnének elérni a végén. Arra törekedett, hogy mindenki használható, valóban gyakorlati tudásra tegyen szert. A résztvevők nemcsak tudással gazdagodtak, de a bátorságuk, az önbizalmuk is nőtt.

Szűkebb hazánkban Egerben és Mátraderecskén indult el a NYITOk program, amelyben ingyen tanulhatnak idegen nyelvet, szerezhetnek informatikai és egyéb ismereteket a jelentkezők. A projektben 20–30 órás ingyenes képzéseket biztosítanak a 16 és 64 év közti felnőtteknek. A nyelvi oktatásokat szintfelmérés előzi meg, s egymás után több tanfolyamra is be lehet iratkozni, hogy kellően elmélyült tudást szerezhessenek a munkavállalók.

Az országban jelenleg az angol-, német- és orosznyelv-oktatás, a vállalkozásindítással kapcsolatos képzés, az informatikai programok és a konkrét iparági tematikák a legnépszerűbbek. Utóbbi terület a kiskereskedelmet, az autó- gép- és építőipart, a vendéglátást, a logisztikát, az irodai szolgáltatásokat és a vállalati kultúrát foglalja magában.

Júliusban új csoportok indulnak

A NYITOK projekt kínálatában a kékesonline.hu tájékoztatása szerint egyéb, más jellegű képzések is elérhetők. Ezek közé sorolható például, hogy prezentációs technikákat, kisvállalkozói pénzügyeket, mindemellett okoseszköz-használatot, valamint önmenedzsmentet is oktatnak. A hölgyeknek Nők a XXI. században elnevezéssel indítanak nemsokára külön tanfolyamot, amelynek a legfőbb célja a munkahelyi és családi élet összehangolása. Azt is megtudtuk, hogy a mátraderecskei NYITOK központ júliusban induló angol és német nyelvi képzéseiről a +36-30/736-4518-as telefonszámon Tarjányi Eszter ad majd bővebb felvilágosítást az érdeklődőknek. Az oktatásban résztvevők, az ismeretek elsajátítását segítők természetesen mindenben igyekeznek alkalmazkodni a jelentkezők tanulással összefüggő kívánságaihoz, igényeihez, azaz egyénenként egyeztetnek az időpontokról, s még a helyszínekről is.