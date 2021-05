Újabb képviselővel különbözött össze Eger polgármestere

Előbb a Momentumot bírálta a laktanyaügy felmelegítése miatt Mirkóczki Ádám, majd a város egykori alpolgármesterével üzengettek egymásnak nyilvános Facebook-poszt alatt. Sokadikként most Berecz Mátyás is azt mondja, nincs minden rendben a frakciójukon belül.

A Momentum helyi szervezete konzultációt indított a laktanya hasznosításáról. Ezzel kapcsolatban Mirkóczki Ádám polgármester elmondta, ezt feleslegesnek tartja, az épületegyüttes tulajdonjogának és hasznosításának a rendezése ugyanis folyamatban van.

Pár nappal később Berecz Mátyás képviselő, korábbi alpolgármester – aki az ellenzéki előválasztáson méreti meg magát az országgyűlési választásokra – posztolt néhány képet a Facebookra. Ugyanis néhány civil is érdeklődést mutat az ügy iránt, akikkel bejárták a helyszínt. A képek alatt elszabadultak az indulatok, Mirkóczki Ádám kampányfogásnak minősítette volt helyettese, Berecz Mátyás laktanyaprojektről szóló posztját, sőt szavai szerint a képviselő az elmúlt másfél évben semmilyen érdeklődést sem mutatott a témában.

Berecz Mátyást kérdeztük, mi a véleménye erről.

– A laktanya ügyét még tavaly, egy tőlem független civil csapat karolta fel. A projektnek az Új DIL, avagy Találjuk ki a Laktanyát! kreatív címet adták, jelezve, hogy az épületegyüttes fejlesztési lehetőségeit közösségi tervezéssel szeretnék megvizsgálni. Azért kerestek meg, mert én vagyok a körzet képviselője – magyarázta Berecz Mátyás.

Kérdésünkre közölte azt is, hogy az elmúlt hónapokban többször is kereste levélben a főépítészt, személyes egyeztetésre is sor került. Tavaly nyáron szintén írt a témában a polgármesternek is egy lehetséges együttműködés miatt a Honvédelmi Minisztériummal.

– A civilek kérésére még idén januárban elkezdtem az egyeztetést a hivatal kollégáival, amiről Minczér Gábor alpolgármester is tudott. Most jutottunk el odáig, hogy be tudtunk jutni a laktanyába előzetes felmérés és forgatás céljából. Valótlan a polgármester úr állítása, hogy én nem egyeztettem vele a laktanya ügyében. Tavaly augusztusban a honvédelmi tárca részéről felmerült az egykori Lenkey János Honvéd Gimnázium újraindítása, amelynek egyik lehetséges helye a laktanya lett volna. Erről többször is egyeztettünk a városvezetésben – hangsúlyozta Berecz Mátyás.

Kérdésünkre kifejtette azt is, szerinte a Momentum úgy vélhette, hogy az önkormányzat jelenleg nem foglalkozik az üggyel, ezért kezdeményezett konzultációt. A két esemény – a Momentum konzultációja és a civilek kezdeményezése – időbeli közelsége véletlen, azok között összefüggés nincs. A Facebookon kialakult konfliktust látva felmerült az a kérdés is, hogy mégis hogyan kommunikálnak egymással az ­önkormányzati tisztviselők, s a frakció és Mirkóczki Ádám, továbbá az alpolgármesterei.

– A Egységeben a Városért Egyesület frakciója és a városvezetés közötti kommunikáció sok kívánnivalót hagy maga után – húzta alá Berecz Mátyás. – Gyakori, hogy a döntésekről a frakció tagjai csak a sajtóból értesülnek. A különleges jogrend miatt nincs közgyűlés és tényleges bizottsági munka. Az együttműködés így nagyon nehéz, sokszor vezet konfliktusokhoz. Azt gondolom, a mai világban, a járványhelyzet ellenére is, meg lehetne találni a módját a normális együttműködésnek, de a vezetés részéről eddig ennek nem sok jelét láttuk.