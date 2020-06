Újabb pályázatokat nyújtottak be fejlesztésekre Tenken

Hamarosan befejeződik az óvodabővítés, elkészült az intézmény mögötti közösségi tér, s a tervek szerint halad a közfoglalkoztatás keretében indított Start program is. Szopkó Tamás polgármester a folyamatban lévő beruházásokról tájékoztatott.

– Utolsó fázisához érkezett a Tenki Csicsergő Óvoda bővítése. Az újonnan létesített épületszárnyban a festést követően leparkettázták a csoportszobát, jelenleg pedig a tornaszoba sportpadlóval való burkolásán dolgoznak – tájékoztatta a Heolt Szopkó Tamás polgármester. Hangsúlyozta, remélik, hogy nemsokára elkészül minden hátralévő munka és lesz idő berendezni az új helyiségeket, felkészülve az őszi kezdésre, amikor három csoportban fogadják az óvodás gyermekeket.

– Ezenkívül elkészült az intézmény mögötti füves területen a közösségi tér s park is, ahol a fiatalokat várják majd a játékok a közel hétszáz tő újonnan telepített cserje és díszfa környezetében – tette hozzá a község első embere. Arról is szólt továbbá, hogy elkezdődött a Magyar falu program (MFP) pályázatán elnyert óvodaudvar kialakítása is.

– Két játszóvárat több játékelemmel építünk ki, valamint az udvar környezete is megújul díszfák telepítésével, illetve gyepesítéssel. Az erre kapott pályázati forrás ötmillió forint – tudatta a faluvezető, hozzátéve, hogy ugyancsak az MFP keretében három újabb pályázatot nyújtottak be. Terveik között szerepel egy közösségi térre elképzelt épület átalakítása, útjavítás és járdafelújítás is.

– Mindemellett az elképzeléseknek megfelelően halad a közfoglalkoztatás keretében indított Start program is. A kertészeti zöldségtermesztés már szemmel látható eredményeket mutat, az aszályos tavasz ellenére szépek a növények. Ugyanennek a projektnek a keretében belvízelvezető árkot építettünk az általános iskola közelében, megszüntetve ezzel a nagyobb esők után kialakuló tócsákat, vízállásokat. Még járdafelújítást is szeretnénk elvégeztetni – fogalmazott Szopkó Tamás.