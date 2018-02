Újabb település nyerheti el a gyógyhely címet

Bükkszék is jó eséllyel aspirál a gyógyhely címre, itt lehet a megyében a hatodik ilyen. A remek klímára, s a Salvus vízre építenek.

Eger, Gyöngyös-Kékestető, Parádfürdő és Egerszalók után tavaly Mátraderecskét és annak környékét is gyógyhellyé nyilvánította az ÁNTSZ Országos Tisztiorvosi Hivatala. A rangos mezőnyhöz szeretne csatlakozni Bükkszék is, ahol az elkövetkező hónapokban folytatják le a minősítéshez szükséges méréseket. Zagyva Ferencné, polgármester szerint abban bíznak, hogy a következő körben ők is elnyerhetik a címet, ami számos előnyhöz juttatná a települést.

– Számos tényezőnek kell megfelelnie annak a településnek, amely szeretné elnyerni a gyógyhely besorolást, de mi bizakodók vagyunk, hiszen minden adottságunk megvan ehhez. A gyógyhely megnevezés egy terület megjelölésére akkor használható, ha azt az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) Országos Tisztifőorvosi Hivatala szervezetében működő Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóság (a továbbiakban: OGYFI) gyógyhellyé nyilvánítja – folytatja a falu első embere. – Az önkormányzati büdzséből sikerült annyi pénzt elkülöníteni, hogy a folyamat hivatalos részét előkészítsük, illetve lebonyolítsuk. Már a jövő héten megkezdődnek a levegő tisztaságával, majd a zajszinttel kapcsolatos mérések, és készül a gyógytényezők pontos dokumentációja is.

Köztudott, hogy az itt található Salvus gyógyvíz rendkívül jó hatású a légúti, illetve a mozgásszervi betegségekben szenvedők számára is. Az ­erre épülő termálfürdő évről évre nagyobb forgalmat bonyolít le. Terveik szerint gyógyászati tevékenységgel is kiegészülne a kúra. A Salvus víz egyébként palackozott formában is rendkívül keresett. Az infrastrukturális feltételek is adottak.

– Ha minden szakhatósági hozzájárulást beszerzünk, reményeink szerint hamarosan mi is örülhetünk a jó hírnek – tette hozzá a polgármester.

Mint azt Zagyva ­Ferencné elmondta, örülnek annak a lehetőségnek, hogy Horváth László országgűlési képviselő jóvoltából hamarosan a parlament elé kerülhet a Mátra-Bükk Kiemelt turisztikai hellyé nyilvánítását szorgalmazó előterjesztés. Ha zöldutat kap a program, megvalósulhat a Bükkszék–Parádfürdő–Mátraderecske által határolt gyógyító háromszög is.