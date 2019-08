Újabb vihar csapott le Egerre, több helyen villámárvíz alakult ki (videókkal)

Másodszor is lecsapott a vihar a megyeszékhelyre.

Mint arról korábban már beszámoltunk, kedden kora délután Egert is elérte a heves esőzés. Nagy Csaba megyei katasztrófavédelmi sajtószóvivő portálunknak elmondta, hogy az egri hivatásos tűzoltóknak több helyen is be kellett avatkozniuk, leginkább kidőlt fák és leszakadt faágak miatt érkeztek a riasztások.

Az eső délután 3 óra környékén ugyan elállt, de nem sokkal később a vihar ismét lecsapott a megyeszékhelyre. Nagy Csaba arról tájékoztatott, hogy a késő délutáni órákban a Mátyás király úton további két esetben akadt még dolga a katasztrófavédelem munkatársainak. Az egyik esetben egy aknában, a másikban pedig egy alagsorban gyűlt össze nagy mennyiségű csapadék.

Az Agria TV információi szerint a város több pontján hömpölygött az ár: a laktanya környékén illetve a régi kórház épülete mellett a csatornából jött a víz. Mint írják, a vasútállomás mellett a 25-ös úton mintegy 40 cm-es vízben haladtak a kocsik, többen le is robbantak.

Arról korábban már írtunk, hogy a Veres Péter utcában fa dőlt egy kocsira. Szerencsére senki sem sérült meg, a kocsi szélvédője tört csak be.