Újjáéled a Mátra, a belföldi turizmus még nyertes lehet

Sokakat foglalkoztat a gondolat, hogy mennyiben változik meg a mátrai turizmus és az egészségturizmus területéhez tartozó szolgáltatások kínálata a járványhelyzet után. Dr. Zsarnóczky Martinnal beszélgettünk arról, milyen hamar és hogyan indulhat be az elmúlt években sikereket elért helyi idegenforgalom.

– Jelen pillanatban a lassan elvonuló járványhelyzet az idegenforgalom fenntarthatóságát, méretét és minőségét mutathatja meg. Több szakmai fórumon is beszélgettünk már róla kollégákkal, hogy a belföldi turizmus az egyik legnagyobb nyertese lehet a változásoknak. Ezen belül tovább nőhet az aktív és egészségtudatos turisztikai kereslet, amelyben a Mátra vidéke kiemelt desztinációként szerepel – fogalmazott dr. Zsarnóczky Martin, a Kodolányi egyetem professzora és a Matra Resort Szenior üdülőhely projektvezetője, akinek kutatási területe az időskori életminőség javítása.

– Hogyan hasznosíthatók a hirtelen jött tapasztalatok, vannak-e nemzetközi eredmények?

– A tömegturizmus mindenképpen átalakul. Ez olyan kényszer, amelyet a túl­turizmus szakmai definíciója magában foglal és a múlt év végéig mindenki megtapasztalhatta egy-egy zsúfoltabb helyszínen. Vélhetően az iparág szereplői újrafogalmazzák az elvárásaikat és a fenntarthatósági irányelveiket. Azt gondolom, ez a folyamat bizonyos szintű drágulást is hoz magával.

– Egy komoly presztízsű kanadai kutatási meghívást terveztek erre a nyárra. Miként alakul most ez a lehetőség?

– A kanadai McMaster Egyetemmel – amely a világ legjobb egyetemeinek rangsorában a kilencvenedik – közös kutatási projektet állítottunk össze még tavaly. A Campus Mundi támogatásával sikerült forrásokat is elnyernünk ezek megvalósításához a feleségemmel együtt, mindkettőnk saját kutatási területén. Bár pár nappal az indulásunk előtt vezették be idehaza a korlátozó intézkedéseket, a munkát elkezdtük.

– Távmunkában indult el akkor a munka, ha jól értem. Mikorra várhatók ennek a nemzetközi kutatásnak az eredményei a hazai érdeklődők számára?

– Eredetileg a szeptemberi jubileumi, 5. Mátrai Tudományos Konferencián szerettük volna az eredményeket bemutatni, több neves nemzetközi szaktekintélyt is vártunk. Úgy tudjuk, hogy online formában rendezik a konferenciát, így legalább minden kedves érdeklődő számára díjtalan lesz a részvétel. Nagyon örülünk, hogy a Kanadai Magyar Televízió folyamatosan feldolgozza és támogatja a kutatásunkat, így biztos vagyok benne, hogy rengeteg érdekes anyag is készül őszre.

– Milyen programokkal várja vendégeit a Matra Resort Szenior? Hogyan tudja a létesítmény az elmúlt hónapok után megragadni a célközönséget?

– Mi már nyitva vagyunk és előkészültünk a vendégeink fogadására. Nemrég kezdődött el a közösségimédia-felületeken a Páratlan Páros nyereményjátékunk, amelyben komoly kedvezményben részesülnek az utazni vágyó nagyszülők és unokák. Az igénybe vételéhez csupán egy kedves történetet várunk, amely a veszélyhelyzet alatti kapcsolattartás során született. Biztos vagyok benne, hogy lesznek figyelemre méltó történetek, amelyekben akár a közös utazás lehetősége is megfogalmazódott. A Mátra ideális célpont ez után a nehéz időszak után.