Újjászületés előtt az egri vár: látogatóközpont, felvonóhíd is épül

Néhány éven belül újjászületik az egri vár, mintegy kilencmilliárd forintból újul meg hazánk egyik leglátogatottabb műemléke. A vár Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram keretében megvalósuló fejlesztésének pénteki alapkőletételi ünnepségén elhangzott, Eger történetében fénykor a jelenlegi várfejlesztés.

A legkisebbektől a legidősebbekig mindenki ismeri hazánkban az egri várat, az 1552-es eseményeket. Eger szimbóluma annak, hogy akarattal, elhatározással meg lehet védeni egy országot, egy kultúrát. Ezért nagyon fontos, az egri vár felújítása. Mert ezek a falak jelentést hordoznak a múltból, jelentésük van a jelenben és még lesz a jövőben is – szólt az alapkőletételt megelőző sajtótájékoztatón Dr. Tuzson Bence. A közszolgálatért felelős államtitkár hozzátette, megőrizni, megerősíteni és továbbfejleszteni szeretnék a műemlékegyüttest, kiemelt szempont, hogy a következő generációk számára is vonzóvá tegyék a várat.

A fejlesztés részleteiről Dr. Virág Zsolt, a Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram végrehajtásáért felelős miniszteri biztos beszélt. Mint mondta, a beruházás fő célja a műemlékvédelem és az örökségmegőrzés, de a további célok között szerepel a munkahelyteremtés és közösségi terek létrehozása is. A program keretében megújul a déli kapu bejárata, biztonságosabbá teszik a lépcsőt és a járdát is, valamint ugyanitt egy nagy befogadóképességű fogadóépületet is kialakítanak, ebben lesz jegypénztár, információs pult, valamint biciklitároló is. Megtörténik a Varkoch-kapubástya XVI. századi állapotát idéző teljes rekonstrukciója, amelynek keretében egy eredeti szerkezű felvonóhidat is építenek. Egy, a modern kor igényeit kielégítő látogatóközpont létesül a délnyugati ágyúdombban, amiben lesz vetítőterem, információs pont, baba-mama szoba, ajándékbolt, és csomagmegőrző is. Dr. Virág Zsolt kiemelte, a vár középkori térszerkezetét szeretnék helyreállítani, ugyanakkor friss, interaktív kiállításokat is terveznek, szeretnék a műemlékegyüttes szellemiségét is megújítani.

Habis László polgármester a vár közelmúltbeli, valamint a jövőben a Modern Városok Program keretében megvalósuló fejlesztéseiről számolt be. Mint mondta, az elmúlt időszakban többek között rendbe tették a Törökkertet, a Szép-bástya és a Kazamata rendszer rekonstrukciója befejeződött, és a közműveket is korszerűsítették. Ugyanakkor hátra van még a bástyarendszer teljes helyreállítása, a Gótikus püspöki palota újjáépítése, és új kiállítótereket is létrehoznak.

Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott a tájékoztató zárásakor úgy fogalmazott, 1552-ben Egerben egész Európát védték, a vár a magyar szabadságszeretet, küzdeni akarás és a nemzeti függetlenség szimbóluma.