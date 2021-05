Újra megnyílt az érbetegek Mekkája Mátraderecskén

Nagyon sokan várták a mofetta újranyitását. Május 17-től újra teljes üzemmódban fogadják a betegeket, a járványügyi szabályokra ügyelve. A kezelésekhez védettségi kártyát kérnek.

Tavaly no­vember óta sokan hiányolják a mofettakezeléseket. Jó hír, hogy végre újra elérhető a komplex szolgáltatás a gyönyörű gyógyközpontban. Május 17-től a betegek újra igénybe vehetik a gyógyító szén-dioxid-gázfürdőt, a járványra érvényes feltételekkel. Ezekről az intézmény honlapján tájékozódhatnak részletesebben.

– A nyitás előtti hetekben rengeteg kerestek telefonon, e-mailben, az érdeklődés hatalmas a szolgáltatásainkra. Nagy öröm számunkra, hogy végre újra fogadhatjuk vendégeinket – fogalmazott érdeklődésünkre Szőnyiné Tóth Zsuzsanna, a gyógykomplexum igazgatója.

Hozzátette, hogy a járvány miatti kényszerbezárás miatt több ezer kezelés maradt el, s ez jelentős veszteséggel járt. A zárvatartás alatt, tavaly novembertől idén májusig több mint nyolcmillió forint kormányzati támogatást kaptak, amelyből a bérek ötven százalékát, a szociális, valamint a szakképzési hozzájárulást tudták fedezni. E nélkül nem élték volna túl a bezárás időszakát, el kellett volna küldeni a dolgozókat.

A nyitást követően azonban napokon belül benépesül a létesítmény. Teljes kapacitással dolgoznak már a szakemberek, s a szakrendelések is a megszokott rendben folynak. Az ÁNTSZ által előírt szabályokat – maszk viselése, belépéskor kézfertőtlenítés, lázmérés, távolságtartás – szigorúan betartják, s a betegektől kérik a védettségi igazolványt is.

Lapunkban többször beszámoltunk arról, hogy a mofetta, a szén-dioxid gáz valódi kincse nemcsak a falunak, de az egész országnak is. Évtizedek óta eredményesen alkalmazzák alsó végtagi érszűkületben, magas vérnyomásban, mozgásszervi és cukorbetegségben, csontritkulásban szenvedők fájdalmának enyhítésére, megszüntetésére. Az ápoltak szinte kivétel nélkül jobb közérzetről számolt be a kezelések után.

Mint közismert, néhány éve hivatalosan is gyógyhellyé nyilvánították a községet, s ez újabb lendületet adott a gyógyturizmusnak. Mivel hazánkban jelenleg több mint egymillió érproblémával küzdő beteget tartanak nyilván, a mátraderecskei mofetta kezelései számukra rendkívül hatásosak, és sok esetben igazi megváltást jelentenek.

A mátraderecskei egészségügyi komplexum­ban jelenleg magas színvonalú gyógyászati tevékenységet folytatnak. Mivel elsősorban idősebb ­korú betegek érkeznek ide, ezért kiemelten ügyelnek a higiénés körülményekre. Az arcvédő maszktól csupán a kezelések időtartamára tekintenek el.

Forgó Gábor, a község polgármestere évek óta meggyőződéssel vallja, hogy a gyógygáz, a helyi gyógyvizek és remek klíma páratlan természeti kincs, s a falu jövője is ezekre épülhet.

Úgy gondolja, ki kell használni azt az adottságot, hogy a környéken – hazánkban egyedülálló módon – több természeti tényező is a gyógyítás szolgálatába állítható. A faluban kitűnő gyógyvizek is találhatók, a következő évekre szóló terveik szerint erre is építhetnek, fokozva a turisztikai vonzerőt. A község vezetője optimista.

Programokról is gondoskodnak. Szinte biztosra vehető, hogy idén végre újra megrendezhetik a nyár végén a messze földön ismert és kedvelt Palóc Párnafesztivált. A programot már elkezdték szervezni, pályázati támogatást is sikerült szerezni. Az is biztos, hogy sztárfellépőkből sem lesz hiány. Demjén Rózsival már megkötötték a szerződést, tehát egy feledhetetlen koncertélmény garantált a helyieknek és a környéken élő rajongóknak.