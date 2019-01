Újra várják a szerelmeseket Noszvajon

Izgalmas programokat kínálnak idén is a látogatóknak.

Kézműves-foglalkozásokkal, szerelemjárattal, egynapos esküvőkkel és számos egyéb izgalmas programmal készülnek a szerelmesek egyik legnagyobb ünnepére, a Valentin-napra Noszvajon. S a település a szerelmesek falujává változik február 16-án és 17-én. A rendezvény a De la Motte kastélyban kezdődik, de lesznek kézműves programok a gazdaházban, valamint cukrászdában, pincészetben is várják a párokat. A részletes program a www.noszvajirendezvenyek.hu honlapon böngészhető.

Szabó Péter alpolgármester közölte: összeállt a település idei rendezvénynaptára is, ebben az esztendőben harmincegy programmal készülnek az érdeklődőknek. Ismét megrendezik a nagy sikerű Húsvéti tojásvadászatot, a Gyermeknapi meseerdőt, valamint a Kemencés- és Szilvanapot is. Újdonságként május első hétvégéjén Sonka-Bor Fesztre várják majd az érdeklődőket. Kifejezetten a helyieknek szánt eseményekkel is készülnek, lesz idősek napja, Együttment találkozó, és a település szépítését célzó összejövetelek is, például forrástisztítás, valamint tavaszi nagytakarítás a pincesorokon.