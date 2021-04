Újra vezethetnek a tanulók: a egri oktató szerint 10 óra pluszt is jelenthet a kiesés

A koronavírus-járvány az élet több színterét megállásra kényszerítette, így például az autósiskolák munkáját is megakadályozta egy időre. Most újraindulhattak, megkérdeztük, hogyan próbálják behozni a lemaradásukat.

A kormány döntése értelmében március 8-tól a járvány miatt egyebek mellett az autóvezetés oktatását is fel kellett függeszteni. Vladár Péterné, a Vladár Autósiskola ügyvezetője azt nyilatkozta lapunknak, személyes kapcsolatot igénylő órákat nem tarthattak. Semmilyen jelenlétet kívánó oktatás nem folyhatott, hiszen tavaly szeptember elsejétől ők is a felnőttképzési törvény szerint működnek. Szünetelt a leendő autóvezetők vizsgáztatása is, a Vöröskeresztnél sem működött az egészségügyi ismeretek számonkérése.

– Hétfőn végre felhúzhattuk a rolót, elkezdhettük a munkát. Nyugodt nap volt, a telefon sokat csörgött ugyan, de ez megszokott. A vizsgák átszervezése már nagyobb feladat, voltak márciusra visszaigazolt megmérettetések, s azokat bonyolultabb áthelyezni – részletezte.

Elmondta, a tanulóknak másfél hónapnyi kiesésből kell visszatérniük, ez megemeli majd az óraszámukat, összesen öt-tíz óra pluszt jelenthet. – Sok vizsgánk maradt el, körülbelül harminc. Meg kell említeni azt is, hogy több diák az érettségi előtt szerette volna megszerezni a jogosítványát, erre most nem volt lehetőség. Kénytelenek voltunk tíz-tizenöt képzésigazolást kiállítani. Volt, aki közben elutazott Egerből, s nem itt fejezi be a képzést, ez pedig számunkra kiesést jelent – tette hozzá.

Egy neve elhallgatását kérő egri tanuló elmondta, rosszul érintette, hogy nem vehetett órákat. Szerette volna minél hamarabb megszerezni a jogosítványt, s rossz volt kiesni a tanulási folyamatból.

– A járványban a csoportos órák betiltásával egyetértek, de egy vezetéssel töltött óra szerintem nem hordozott nagy kockázatot. Nem találkoztam azóta az oktatómmal, kíváncsi vagyok, mennyit felejtettem. Nem panaszkodom, annak a legrosszabb, aki épp vizsga előtt állt – fűzte hozzá a tanulóvezető.