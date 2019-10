Újraválasztották a polgármestereket Hevesen és Kiskörén

A dél-hevesi régió két városában, Hevesen és Kiskörén is az előző ciklus polgármesterei igazgatják tovább a települést. Az újraválasztott Sveiczer Sándorral és Magyar Csillával beszélgettünk.

A választásra jogosult hevesiek 78,7 százaléka adta le a szavazatát Sveiczer Sándorra, a Fidesz–KDNP polgármesterjelöltjére, az előző ciklus városvezetőjére. Sveiczer Sándor kétezer 553 szavazatot kapott. A kormánypárti képviselőjelöltek pedig most mind a nyolc választókörzetet megnyerték.

A település első embere arról beszélt a Heolnak, köszöni a hevesieknek, hogy hittek neki és bíznak benne. Szavai szerint az, hogy a Fidesz–KDNP-nek október ­13-án mind a nyolc körzetet sikerült megnyernie, még nagyobb felhatalmazás arra, hogy a következő öt évben sokkal jobban fejlesszék a várost.

– Nem egy hónap a kampány, hanem öt évig kellett a sikerért tisztességgel dolgozni – tette hozzá Sveiczer Sándor. – Az elismerés Szabó Zsoltnak, a térség országgyűlési képviselőjének is szól, aki az elmúlt években segítette a munkánkat. Köszönöm az aktivisták fáradozását, hálás köszönet a családomnak, kollégáimnak, barátaimnak. Csapatommal, a Fidesz–KDNP helyi képviselőjelöltjeivel kértük újra a polgárok bizalmát és szavazatát, hogy folytathassuk a város fejlesztését. Ez most sikerült, ezt közösen értük el.

A következő öt esztendőben Kiskörét is az eddigi polgármester vezeti, ugyanis Magyar Csillára (Fidesz–KDNP) 578 voks érkezett, ami a szavazópolgárok 48,69 százalékát jelenti.

A város irányítója úgy fogalmazott, megmutatta a lakosság, hogy továbbra is szeretné azt a munkát, amelyet az előző években végezett. Ő most erre kapott felhatalmazást.

– Ez az én felelősségem és kötelességem, a legfőbb cél, hogy még többet és még jobban tudjunk tenni a településünkért – jelentette ki.

Arról is szólt, hogy szeretné befejezni a már futó fejlesztéseket, s minden olyan beruházást szem előtt tartanak, amelyek a lakosság életminőségét javítják. Megjegyezte, azáltal, hogy két kiemelt kormányprogram is a helység környezetében jön létre, fontos feladat lesz az olyan típusú lehetőségek kiaknázása, biztosítása, amelyek a turizmussal kapcsolatos szolgáltatások még jobbá tételét segíthetik.

– Feltehetőleg a Kisfaludy 2020 Program keretében elindul a Tisza-tó térségében a szálláshelyek vagy szolgáltatások bővítését lehetővé tevő pályázatok kiírása. Az önkormányzatnak érdeke segíteni azokat a vállalkozásokat, amelyek ilyen fejlesztésekben szeretnének részt venni. Fő feladat, hogy a település vonzó legyen a befektetők számára – fejtette ki Magyar Csilla, aki korábban úgy fogalmazott, Kiskörének a turizmus lesz a kitörési pont, ezért a minőségi szolgáltatások bevezetéséhez szakképzett emberekre lesz szükség. A helyhatóság célja pedig az, hogy ezt minél többen el tudják érni a jövőben.