Ünnep az esélyegyenlőség napon

A Fogyatékosok Világnapja alkalmából Esélyegyenlőségi napot szervezett a Petőfi Sándor Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Iskola.

Immár tizedik éve hívják fel az ép emberek figyelmét a fogyatékkal élő embertársaikra és mutatják be intézményükben folyó munkát. Évek óta része a rendezvénynek a rajz-, irodalompályázat is, amelyet az általános és középiskolás diákok számára írnak ki. A Mátra Művelődési Központban megszervezett gálán az intézmény tanulói mellett felléptek az Autista Segítő Központ gyermekei és Szőke Mihály jelnyelvi mesemondó is.

Délután színházi előadással folytatódott a rendezvény, amelynek fővédnöke Hiesz György, polgármester volt. Horváth László, a térség országgyűlési képviselője is köszöntötte az ünneplőket. Daru Éva, az iskola igazgatója tudatta, jelenleg mintegy száztíz enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos, illetve súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekkel foglalkoznak, akiket három éves kortól fogad az intézmény.

