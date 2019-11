„Unokáink jövőjét itt és most építjük” – vallja Hiesz György, Gyöngyös polgármestere

Több mint egy hónap telt el az önkormányzati választások óta, ám látszólag nem volt megállás Gyöngyös életében. Hiesz György polgármester úgy véli, amikor létfontosságú ügyekről kell dönteni, nincs idő pihenni. A polgármester elképzelései szerint a kampányban vázolt tervek nagy részének alapjait még az idén leteszik.

– Hogy van polgármester úr, tudott kicsit pihenni a választások után?

– Nem volt pihenés, ami most engem is meglepett, mert azért odafigyelek arra – pláne ilyen strapás kampány után –, hogy időnként kicsit leengedjek. Ám most egyszerre jött egy csomó feladat.

– Pedig kifelé úgy tűnik, a jelenlegi testülettel, amelyben kényelmes többsége van az ellenzéknek, könnyebb lesz a munka.

– Minden ciklus más. Az előzőben nagy konszenzus kellett ahhoz, hogy a város egyáltalán működni tudjon. Rengeteg dolog azért maradt el, mert a három párt nem jutott egyezségre. Ez a felállás most kényelmesebbnek tűnhet, de nem vagyok benne biztos, hogy annyira egyszerű lesz. Azt kell megérteni, hogy nem körzetekben, hanem egységben működik a város hosszú távon és eredményesen. Ültünk már hasonló összetételű testületben, mégis voltak kemény viták. Most azért sem tudtam elmenni pihenni, mert létfontosságú ügyek szakadtak ránk, amelyek nem tűrnek halasztást.

– A testület a megalakulását követő első ülésén több önkormányzati cég vezetőváltásáról is döntött. Köze van ennek a létfontosságú ügyekhez?

– Lesznek további változások is, mert cégeinknél lépést kell váltani, fel kell pörögni! A közös célokért együtt kell dolgozni, egy irányba menni! A nyertes uniós pályázatainkból nem költöttünk még el cirka 3 milliárd forintot, ami órási probléma, mert a csúszás miatt az önkormányzatnak alig másfél évük maradt a megvalósításra. E feladatok most azért is fontosak, mert az látszik, hogy egyre nehezebb a helyhatóságok anyagi helyzete. Hiába jönnek nagy beruházások a városba, hiába az óriási munkahelyteremtés a térségben, ha ­kormányzati szinten születnek olyan intézkedések, mint amelyet már most is lebegtetnek, hogy például a tömegközlekedést az önkormányzatok megkapják. Az hatalmas összegekkel vágja majd meg a városi költségvetést. A beruházások pedig csak évekkel később hoznak bevételt a városnak. Kiszolgáltatott helyzetben vagyunk, hiszen rengeteg dolog nem rajtunk múlik. Például a Mátrai Erőmű helyzete is kérdéses jelenleg. Mi lesz a jövője? Ez pedig igen meghatározó a térség számára, hiszen több ezer embert érint.

– A kampányban sok szó esett a városmarketingről, ez mennyire hangsúlyos feladat?

– Nagyon. Az általam sokat emlegetett fogyunk és öregszünk tendencia kezelése összetett gond, ami számos intézkedést von maga után. Fontos lenne, ha a testület is megértené, hogy a hosszú távú célok érdekében nagyon sokat kell költenünk a városmarketingre. Arra, hogy ne csak vendégmunkások, átutazók érkezzenek ide, hanem családok telepedjenek le, fiatalok maradjanak itt, s ide vonzzunk olyan kört, amely új lendületet adhat a helységnek. Na már most ehhez sok-sok intézkedés kell. A közbiztonság, a lakáshelyzet, a gyermekintézmények, a tanulási lehetőségek, a turizmus, az építkezés, az ösztöndíjak, a cégeinknek szorosabb együttműködés, a helyi vállalkozókkal való közös munka, szórakozási lehetőségek, vendéglátás, de sorolhatnám még. Azt szeretném, ha a kampányban vázolt tervek nagy részének az alapjait még az idén le tudnánk tenni.

– Többször említi az intézkedések hosszú távú megtérülését. Egy ciklust leszámítva 2002 óta vezeti a várost. Mely tervek alapjait tették le korábban, amik már révbe érhetnek?

– Számos olyan elképzelésünk van, amelyekhez az előkészületek évekkel ezelőtt megtörténtek. Az egyik ilyen a termálvizeink hasznosítása. Még 2006-ban felkutatták, tanulmány készült, amely nemcsak az energiafelhasználásban jelentene órási előrelépést, hanem a turizmusban is. Van hegyünk, jó boraink és termálvizünk is, csak hasznosítani kellene. De említhetném a kistérséget, sőt a borvidékeket összekötő kerékpárút tervét is, vagy a városunkat elkerülő útjaink kiépítését, a dombi városrész forgalomszabályozását is, amire szintén évek óta van elképzelésünk.

– Hogyan látja, ebben a ciklusban önnek mi lesz a legnagyobb kihívás?

– Szeretnék én magam is változni. A feladatokat jobban elosztani, nem mindenen rajta tartani a kezem. Egy tanácsadó testületet is létrehoznék olyan szakemberekből, akiknek nincs döntésük, de tudós emberek, tapasztaltak, világot láttak és talán másként közelítenek meg egy-egy problémát, vagy a megoldásokban tudnak ötletelni.

– Nem titok, ha eláruljuk, hogy nemrég nagyapa lett?

– Nem titok, nagyon büszke és elfogult nagyapa vagyok. Gyönyörű kislány unokám született nem sokkal a választások után, így duplán jött az öröm. A város hosszú távú sikeres fejlesztése és fejlődése miattuk is fontos, mert azt nem szabad elfelejteni, hogy a gyermekeink, unokáink örökségét mi építjük itt és most!