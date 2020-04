Üres utcák, terek: így néz ki a várból Eger belvárosa

Az egri várból készült fotókon mutatjuk be, hogyan ürült ki Eger belvárosa a koronavírus-járvány miatt.

Az új koronavírus terjedésesének megelőzése érdekében Heves megyében is számos óvintézkedést vezettek be. A koronavírus-járvány közösségben terjed a leggyorsabban, ezért komoly, a csoportosulásokat korlátozó intézkedések léptek életbe: a vendéglátóhelyekre, üzletekre tilos a rendezvények szervezése, csakúgy mint a mozik és más kulturális intézmények látogatása is.

Ez Egerre is hatással van. Korábban hoztunk olvasóinknak egy olyan összeállítást, amelyben a belvárosi utcákat fotóztuk körbe. Most az egri várból készült képeken keresztül mutatjuk be a kijárási korlátozástól kiürült belvárost.

