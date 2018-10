Utak újultak meg, s még piac is épül Atkáron

A helység művelődési háza is megújul a közeljövőben.

A Fő úton, a templommal szemben épül ki hamarosan a község új termelői piaca – tájékoztatta portálunkat a településvezető. Kocsis Attila kifejtette, nagyon régi vágyuk az itt élőknek, hogy egy központi helyen állandó piacot kapjanak.

– Csaknem 25 és fél millió forintos pályázati támogatásból végre megvalósulhat a tervünk – tudatta Kocsis Attila. – Az önkormányzati tulajdonú területen kialakítandó hely térkő burkolatot és több árusító­standot is kap.

A polgármester hozzátette, szintén uniós pályázatból a helység művelődési háza is megújul a közeljövőben.

– Az idén már nem tudunk nekilátni a munkának, de tavasszal megkezdődhet az épület energetikai korszerűsítése 65 millió forintból – ígérte a polgármester. Közölte azt is, számos belterületi utca újult meg az elmúlt hónapokban. A saját útjaik rendbetételére több mint 10 millió forint önerőt biztosítottak, továbbá 56 millió forintos állami támogatást is kaptak. Így a Széchenyi István, a József Attila, az Ady Endre, a Május 1., a Kertalja és a Szabadság út aszfaltozása is elkészült.