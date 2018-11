Utat, épületet újítottak föl, és újabb fákat is elültettek Mónosbélben

Több beruházás is volt idén Mónosbélben.

Közmeghallgatást tartottak október végén a településen. Először Varga Sándorné polgármester számolt be az önkormányzat idei költségvetéséről és az ez évi tervek megvalósulásáról. Felsorolta, majdnem 67 millió forintból gazdálkodhat ebben az esztendőben a helyhatóság, ebből négymilliót terveztek beszedni a helyi adókból. Az első háromnegyed évben a helyi adók háromnegyede befolyt a falu kasszájába, a kommunális adó megfizetésében vannak elmaradások.

A polgármester ­kifejtette, utat újítottak fel a községben, a közfoglalkoztatási programban pedig hetven facsemetét ültettek az üres területeken. Rekonstruáltak egy önkormányzati ingatlant, tájházat alakítottak ki, amelynek berendezéséhez számos adomány érkezett a lakóktól. A rendezvények rendben lezajlottak, s az iskolásoknak tízezer forintos tanévkezdési támogatást nyújtottak. A legjobban várt beruházás Mónosbélben a Kossuth utca felújítása, ez elől komoly akadály hárult el, hiszen a közterület végre a helyhatóság tulajdonába került. Az úton a vízszolgáltató fővezetékeket cserél. Az önkormányzat 9,5 millió forintot nyert az orvosi rendelő felújítására, amelyhez félmillió forint önerőt kell hozzátenniük, a munka jövő év elején kezdődhet meg. A település további fejlődésében számítanak a Magyar Falu Programra.

A közmeghallgatás kiemelt témája volt a helyi televízió felvétele szerint a Petőfi utca helyzete, amelynek gondjairól korábban a képviselő-testület is tárgyalt. Az egyébként is egyirányú utca ugyanis néhol nagyon szűk, alig marad hely az új, korábbinál nagyobb kukásautónak, ami így egy helyen megrongálja a csapadékvíz-elvezető árkot. Ezért ott meg sem javították legutóbb. A testület arról határozott, meg kell tiltani a várakozást a Petőfi utcán, hiszen nemcsak a kukásautó, de a tűzoltófecskendő sem fér el, ha valaki a háza előtt parkol.

A vitában több javaslat is elhangzott a megoldásra. Például a vízelvezető megerősítése a hulladékgyűjtő járat idejére, vagy csak szakaszokra vonatkozó korlátozás. Az ott lakók érvei szerint a hozzájuk érkező látogatóknak, családtagjaiknak nagy kényelmetlenséget okoz, ha távol kell letenni az autójukat, ezért ritkábban jönnek majd. Volt, aki azt javasolta, az udvarukon kell parkolóhelyet kialakítaniuk az ott lakóknak. Volt, aki azt vetette föl, hogy az utca közepén lévő üres telken kellene lehetővé tenni a parkolást. Utóbbi azonban magánterület és tulajdonosa hasznosítani szeretné.

Az egyik hozzászóló hosszú távú megoldásnak, már csak a beköltözők miatt is azt tartaná, ha a Petőfi utcát kiegyenesítenék, a fel- és levezető meredek szakaszokat kiváltanák az Arany János, valamint a Dózsa György utcára nyitandó kijárattal. A meredek szakaszokon télen, csúszós időben gyalog is kihívás feljutni. Varga Sándorné elmondta, már az 1990-es évek közepén szerettek volna utcát nyitni és telkeket létrehozni, de ez csak akkor lett volna lehetséges, ha az érintett ingatlantulajdonosok lemondanak a területük egy részéről. A jogszabályok szerint kisajátítani csak kiemelten közérdekű célból lehetett volna, ebbe az utcanyitás nem tartozott bele. A fő probléma, az út keskenysége azonban ez esetben sem változna. A szűk út a falu adottságaiból fakad, több helyen is gond, s ott sem lehet már parkolni.

A rendőrség képviselői elmondták, a KRESZ szerint az egyirányú utcában a bal oldalon parkoló járműveknek – az utcában ott van hely – öt és fél méter helyet kell hagyniuk a forgalom számára. A tulajdonosoknak meg kell találniuk a módját, hogy betartsák a szabályokat. Mónosbélen nincsenek autófeltörések. A polgármester felhívta a figyelmet arra, ha a padkán álló autó nem lóg rá az úttestre, az szabályos.