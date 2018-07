A döntéshozók érdeme, a kivitelező hasznos kötelessége.

A könnyen, jól járható út meghatározó a harmadik évezred elején. Készüljön bár aszfaltburkolattal, vagy legyen épp csak gondozott földút, a minősége megszabja, milyen érzésekkel jövünk, megyünk rajta. Bosszantó, ha megroggyan a futómű miatta, vagy ha szembejövő forgalomnál az elféréshez padkát kell fogni.

Ahová széles, jó út vezet, oda szívesebben megy az autós, könnyebben dönt úgy a vállalkozó, hogy gyárat létesít a közelében. Tudjuk jól azt is, a hálózata a régi időkben vált olyanná, amilyennek látjuk ma is, így olykor nem felel már meg a megnőtt igényeknek. Ezért is épülnek új utak. Például, hogy szeretett városunkat, Egert bekössék az ország gyorsforgalmi hálózatába. Ez a lépés a döntéshozók nagy érdeme és a kivitelező hasznos kötelessége.

A jövő évi költségvetés felületes ismerete alapján az gondolható, hogy lesznek még a hálózatot gyarapító építések. Azt látjuk majd, hogy sávosan növényzet tűnik el valahol, hatalmas kavics- és kőszállító autók öntik le terhüket, mert épül az út. A büdzsé arról is árulkodik, hogy a már meglévő utakra kevesebb pénz jut. Rossz hír ez azon településeknek, ahová kicsit is értékesebb autóval elindulni csak fakírok mernek. De sok jóra nem számíthatnak azok a falvak sem, amelyeken fontos út vezet át, erősen megroggyant állapotban.

Aggódni azért nem kell. Az idő és a gazdasági érdekek előbb-utóbb helyre teszik ezt a problémát is.