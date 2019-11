Üzengetések, viták jelzik, megosztott Hort a választás után

Az új képviselő-testület megalakulásával sem zárultak le a viták a nagyközségben. Az üzengetések mögött szinte tapintani lehet a feszültséget.

„Tisztelt Falumbeliek!” Ez a megszólítás újabban minden közleményben, félhivatalosban és nem hivatalosban is szerepel a községben: ezzel kampányolt Kerek Oszkár, az előző polgármester, ezzel replikázik Juhász László, az új településvezető, sőt, már a történteket kommentáló állampolgárok is hasonló felütéssel kezdik mondandójukat.

Megtörtént az átadás-­átvétel

Csak a harmadik nekifutásra sikerült lebonyolítani a polgármesterváltáskor szokásos átadás-átvételt, amely más önkormányzatoknál többnyire formalitás. Az általunk ismert indokok szerint először azért nem történt meg a hivatalos aktus, mert az új polgármester, Juhász László tételes „leltárt” szeretett volna, amire sem a kormányhivatal tisztviselői, sem az előző vezetés nem volt felkészülve. Másodszor a betegállományba vonuló jegyző nem volt ott a hivatalban, noha a jelenlétét a felek elengedhetetlennek tartották volna. A jegyző személyével kapcsolatos híresztelés egyébként – amit ő nem cáfolt, de nem is erősített meg –, hogy távozhat munkahelyéről.

Az interneten üzengetnek

A politizálás terepe a napokban a közösségi médiára tevődött át. Az önkormányzat honlapján Juhász László polgármester és a képviselő-testület rövid bejegyzést tett közzé arról, hogy a grémium megtartotta alakuló ülését. Alpolgármesternek Molnár Ferencet és Szalainé Dencs Zsuzsannát választották meg, a pénzügyi bizottság elnöke pedig Kassa László lett. Utóbbi évtizedeken át vezette a községet tanácselnökként és polgármesterként. A közlemény sejtelmes mondattal zárul: „A nehéz körülmények ellenére az önkormányzat dolgozik a megoldásokon, folyamatosan végzi a munkáját” – írják, ám a részleteket nem fejtik ki bővebben.

Kerek szerint minden rendben

Kerek Oszkár expolgár­mester a minap a Facebookon hosszabb írással jelentkezett. Szerinte például az aláírási ceremónia azért húzódott el, mivel – idézzük – „nem a jegyző által elkészített, jogszabályoknak megfelelő jegyzőkönyvet, hanem egy ismeretlen forrású, átírt jegyzőkönyvet kaptam. Ennek tartalmáról az átvevő nem egyeztetett velem, ezért háromszor is korrigálni kellett a jelen lévő kormánytisztviselők egyetértésével, hogy jogszerű legyen”. De az a megjegyzése is érdekes, amely szerint a pénzügyi mérleg „a szakmai­atlan és megalapozatlan vádakkal ellentétben pozitív, most is, mint azt éveken át megszokhatták” … Úgy véli, „szerencsésnek mondhatja magát az új településvezetés, hogy jól működő önkormányzatot vehet át, nem úgy, mint mi 2006-ban, amikor az elődömtől veszteségesen vettük át azt. Akkor 80 millió forint volt a költségvetés hiánya” – közli, hozzátéve: jelenleg csaknem 69 millió forint a többlet.

Átvilágíttat az új vezetés

„Kedves Falumbeliek! Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2019. november 7-én az átadás-átvétel megtörtént. Maradtak nyitott kérdések, amelyeken dolgozunk. Folyamatban van egy független könyvvizsgálói átvilágítás”… „A vizsgálat befejezése után tájékoztatjuk a Tisztelt Polgárokat”. Juhász László polgármester és a képviselő-testület e néhány sorral zárta rövidre a vitát.