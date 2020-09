Vadászíjászok a szilvásváradi Szalajka-völgyben

Szeptember 5-én rendezik meg a Heves Megyei Vadászíjász Napot, amelyen versenyt idén nem szerveznek, csupán az érdeklődők számára lesznek bemutatók.

Már az elmúlt esztendőben is nagy közönségsikert aratott a Heves Megyei Vadászíjász Nap. A rendezvényt akkor is, mint most is, az Egy a természettel vadászati és természeti világkiállítás Magyarország 2021 előkészületének részeként tartották, illetve tartják meg.

Kovács István János, a Magyar Országos Vadászkamara (MOVK) Heves Megyei Szervezetének a titkára a Heolnak elmondta: a közelmúltban vált véglegessé, hogy az idén is meg tudják rendezni a Szalajka-völgyben a vadászíjász napot. Az elmúlt évi eseménytől annyiban térnek el, hogy a szeptember 5-én reggel kilenc órakor kezdődő egész napos eseményen versenyt nem szerveznek, csupán az érdeklődők számára lesznek bemutatók.

A programok egyébként a rendezvény megnyitását követően délelőtt fél tíztől lesznek. Egyebek között vadászíjász, hagyományőrző íjászat bemutató sátorban várják az érdeklődőket. Találkozhatnak a Szalajka-völgybe kilátogatók solymásszal, vadászkutyásokkal, de betérhetnek a Magyar Honvédség bemutató sátrába is. Ott lesz a helyszínen természetesen az MOVK Heves megyei Területi Szervezetének a bemutató sátra is. A rendezvényt 17 órakor zárják.