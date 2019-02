Valentin-nap: csokor helyett a szétszórt szirmok hódítanak

Februárban javában készülnek a hazai virágkereskedők a Valentin-napra, amikor forgalmuk jelentősen megnő, de még az azt követő pár napban is erős. Az utóbbi években február 14-e környékén – az ilyenkor még külföldről behozott – vörös rózsa mellett egyre több fogy a hazai virágokból is.

– Kicsit sajnálom, hogy Magyarországon a Valentin-nap a szerelemesek ünnepeként terjedt el, de ez a nap szerintem a szeretetről szól, így bárkit megajándékozhatnánk, aki kedves a szívünknek – fogad az egri Pacsirta utcában található Florentin Virágszalon tulajdonosa, Pető Mónika, miközben épp egy, manapság divatos rózsabokszot rendezget. A frissen felújított, trendire hangolt virágüzlet lelke, Móni azt mondja, Valentin-nap környékén is inkább férfiak állnak sorba virágért.

– Nem csak csokrokat kérnek. Mostanában a virágboksz a trendi, azaz a különböző alakú dobozokba rendezett rózsafejek, ilyenkor leginkább a vörös. Ez fogy leginkább. De egyre népszerűbb, hogy sziromszóráshoz rendelik meg a virágszirmokat. Épp most vittek el egyet. Ötven szál rózsa szirma volt benne – meséli. – Nem lepődöm meg a különleges kéréseken, sőt szeretem, ha a vásárlók valami szokatlant kérnek. Friss virágból most is bátran válogathatnak, s akár bokszot is lehet kérni a rózsa mellett fréziával, vagy tulipánnal is akár.

Narancssárga, rózsaszín, sárga és bordó színű rózsák közül is bőven válogathatnak a virágüzletek kínálatából, akik kedvesüket ezzel a virággal lepnék meg a szerelmesek napján. Egy gyöngyösi virágüzlet kirakatában azonban virágbokszok, gyönggyel díszített üvegtartóban álló tulipánok is sorakoznak.

– Ki vagyunk éhezve a tél után a színekre és az illatokra, ezt pedig a tavaszi virágokkal könnyen vissza lehet csempészni a napjainkba. Sokan viszik ebben az időszakban a tulipánt, nárciszt, jácintot és a fréziát is – közli a bolt tulajdonosa. A héten több férfi vásárlójuk akadt, de ilyenkor ez természetes, teszi hozzá Korsós Roland.

Skoda Melinda is minden évben virágot kap férjétől ezen a napon, a fiatal házasok közt ugyanis szokás az ünnepet tartani.

– Mivel nincs kiskertem, így nem tudom kiültetni a tavaszi hagymás virágokat, de már a párom is tudja, hogy csokor helyett inkább a szálas virágot részesítem előnyben. Bízom benne, ma is ilyet kapok tőle, én pedig általában valami aprósággal lepem meg, most a kedvencét sütöm majd – árulja el a gyöngyösi anyuka.

Az idei Valentin-naphoz közeledve a NAK a Flora Hungaria Nagybani Virágpiaccal és a Virágkötők, Virágkereskedő Vállalkozók Magyarországi Szakmai Egyesületével együttműködve készített piaci körképet. A megkérdezett szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy sokszor anyagilag is jobban megéri egy magyar termelésű, friss vegyes tavaszi csokrot vásárolni, mint egy szál drága importrózsát ajándékozni. Továbbá a tavaszi hagymások előnye az is, hogy javarészt hazai termesztésűek, frissen, életerősen kerülnek a virágüzletekbe, nem mellékesen alacsonyabb áron.

A Valentin-nap ünneplésének hazai elterjedésében a virágkötők egyesületének is bevallottan komoly szerepe volt mintegy harminc évvel ezelőtt, a nyugati példát követve, az év eleji gyengébb virágkereslet növelése végett. Az akkori nagy forgalmi ugrást követően az elmúlt években megmaradt a Valentin-napi magas forgalom, ami évről évre – ha kicsit is – de növekszik – tájékoztat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara.