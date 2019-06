Pénteken benépesült az Uránia Mozi és Rendezvényközpont a felsővárosi óvodásokkal.

A városrészben található, most ballagó, végzős óvodások búcsúztak el intézményeiktől, hangulatos, vidám zenés, táncos produkciókkal. A Benedek Elek Óvoda Gyermeklánc Tagóvodája a hagyományokhoz híven idén is különleges színpadi előadással készült az ünnepre. Ezúttal a Dzsungel könyve című darabot mutatták be a szülők és a hozzátartozók legnagyobb örömére.

Boda Ferdinándé a tagóvoda vezetője elárulta, sok-sok munka előzte meg a bemutatót. A szülőkkel közösen alkották meg a díszletet, a jelmezeket, és rengeteget segített Gál Judit, az anyaintézmény, a Benedek Elek Óvoda vezetője is. A próbák is rendkívül vidáman, játékosan teltek, a hatvan gyermek lelkesen készült, hogy nagyszínpadon mutassa be tehetségét, ügyességét.

A pénteki előadáson a végzős ovis gyermekek önfeledt, vidám játéka elvarázsolta el a hálás közönséget. A kicsik életében egy fejezet lezárult, s ezt az odaadó pedagógusoknak köszönhetően méltó búcsúval ünnepelték meg.