Valóra válhat egy régi álom: új kutyafuttató épülhet Egerben

A Lajosvárosban élő állatbarátok régi vágyuknak adtak hangot nemrégiben, miszerint kutyafuttatót szeretnének. A helyi képviselő felvette velük a kapcsolatot, s elkezdődött a tervezés.

Eger kutyabarát hely, ám még van némi hiányossága a megyeszékhelynek, erre világítottak rá a napokban a Lajosvárosban lakók. Az ott élő Csontos Júlia nyilatkozott lapunknak, s elmondta, nagyon szeretnének egy kutyafuttatót használni.

– Ez a rész ugyan kertváros, de már rég nem házőrzőként tartott négylábúakkal élünk együtt, hanem a kedvenceink családtagok. Jó néhányan sétáltatjuk esténként az ebeket, s megfogalmazódott az igény, jó lenne egy futtató. E helyeken ugyanis sokkal többet mozognak, hamarabb elfáradnak az állatok, nem mellesleg jobban szórakoznak. Az itt élők ebei már jól ismerik egymást, iskolázottak, jól neveltek, szocializáltak. Meggyőződésem, hogy ha kialakítanának nekünk egy futtatót, sokan igénybe vennék – fogalmazott Csontos Júlia.

Hozzá­tette, egyelőre egy ideiglenes helynek is örülnének, s ha ez megvan, a lakóközösség önkéntes munkában az elkerítésben is segítene. Megkeresték a problémával a körzet képviselőit, így Sós Tamást is, aki elmondásuk szerint most is segítőkészen állt a kérdéshez. Lapunk érdeklődött a városatyától, teljesíthető-e a gazdák kérése.

– Természetesen a folyamat elején járunk még, de meghallgattam az érintetteket, s egyetértek, ideje lenne egy ilyen hely kialakításának. A polgármesterrel tárgyalva úgy látszik, zöld utat kapott az ügy. Feltérképezzük azokat az önkormányzati tulajdonú telkeket, melyek alkalmasak lehetnek. Régebben volt ilyen futtató, de ott óvoda működik, így megpróbálunk találni másik helyet – részletezte.

Kérdéseinkre Varga T. Orsolya polgármesteri referens is válaszolt.

– A lajosvárosi kutyás közösség értékes javaslataival hozzájárul az optimális feltételek kialakításához. A lakossági kérés után mérlegeljük a lehetőségeket, keressük a helyszínt. Bízva abban, hogy az önkormányzat tud területet biztosítani erre a célra. Törekszünk arra, hogy az igények és a hely adottságai találkozzanak. A kialakítás feltételei és költségei az adott terület elhelyezkedésétől, a kialakítandó futtató méreteitől és eszközszükségletétől függenek – írta.

Hozzátette, a kulturált környezet fenntartása mindannyiuk számára kiemelten fontos, jelenleg negyven kutyapiszokgyűjtő található a városban.