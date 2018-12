Változások az erőműnél, a harmincas évektől le kell mondaniuk a szénről

Legfeljebb tizenöt éve van a szénalapú energiatermelésnek a Mátrai Erőműben. Átképzik a dolgozóikat.

Már a szén utáni évtizedekre terveznek a Mátrai Erőműnél, jelentette be a vállalat Borbála-napi megemlékezésén Valaska József, a társaság igazgatóságának elnöke. Mint mondta, a hosszú távú stratégiát a cég szeptemberi közgyűlésén hagyták jóvá, s ebben a nyereségesség helyreállításával, gázzal, biomasszával, egyéb megújulókkal számolnak, s egyelőre lignitalapú energiatermeléssel is. A társaság tervei szerint 2019 első negyedévére visszaállítják a nyereségességet, hogy a tulajdonosok számára osztalékot fizethessenek, ez nagy bizalomerősítési lépés lenne.

A 200 megawattos szenes erőművi blokkokat 2015–2017 között feljavították, élettartamukat 2030-ig meghosszabbították, így összesen 750 megawattnyi kapacitással számolhatnak. Jövőre felújítják a gázturbinát is. A lignit beszállítását a következő tíz évre előkészítették. A visontai Keleti hármas bánya megnyitása 70 százalékos készültségben van, 2020-ra érik el az egyes számú széntelepet. Ugyanakkor áramot szeretnének termelni RDF, azaz másodlagos, hulladékból nyert tüzelőanyagból, biomasszából, valamint gázból is.

Valaska József szerint javul a piaci helyzet, emelkednek az áramárak. Úgy véli, a lakossági áraknak is növekedniük kellene, akkor az MVM mozgástere is nőne. A szén-dioxid-kvóták drágultak, de ezt az energiaárak elismerik. Mint mondta, hosszú távon szeretnék bebiztosítani a kibocsátási jogokat, ezzel szerinte nem lesz probléma.

Valaska megújuló jövőképet tárt a hallgatóság elé. Közölte, nem zárják be az erőművet, itt lesz 2030-ban és ’50-ben is. Az viszont igaz, hogy arra készülnek, a 2030-as évek elejére megszabadulnak a széntől, hogy 2031-ben vagy 2032-ben állítják le a lignites blokkokat, a paksi atomerőműtől függ. Kifejtette, az EU környezetvédelmi politikája kiszorítja a szenet, ezért át kell vezetniük a társaságot a karbonmentes világba. Nem erőműben, hanem cégben kell gondolkodnia mindenkinek, a 2100 dolgozójuknak is. A szénalapú energiatermelés fenntartása mellett gázzal, megújulókkal, köztük napenergiával, RDF hulladékkal, valamint új tevékenységként energiatárolással és hálózati szabályozással akarnak foglalkozni.

– A száz megawattos blokkjaink jövőre lesznek ötvenévesek, ezt természetesen megünnepeljük majd, de az egyik év végéig leáll, 2020 után pedig a másik is. Nem jó hatásfokkal működnek, és az EU szabványnak sem fognak megfelelni. A 200 megawattos blokkok kilencvenszázalékos kihasználtságát biztosítani fogják. Ezek elvileg 2029. december 31-ig működhetnek, de a realitás az, hogy 2033-ig ki kell tolni az üzemidejüket, ehhez pedig lesz elég szén is – mondta Valaska József.

A cégvezető szerint 2021-től a kormányzati hulladékgazdálkodási terveknek alárendelve, háztartási hulladékkal működő energiatermelés is kell majd, évente 400 ezer tonna lakossági hulladékot dolgoznak majd föl, ezt ugyanis drága volna lerakni. A következő évtized közepétől egy nagy földgázblokk is működik majd, ennek nem a volumenbővítés lesz a célja, hanem szabályzóként szolgál. Vizes, valamint száraz energiatárolásba is befektetnek.

Mindenkinek meglesz a helye a következő évtizedekben Valaska József hangsúlyozta, a munkavállalóknak is meg kell újulniuk. Akik ma 53 esztendősek – 978 ember–, azok majd a szenes részlegből mennek nyugdíjba. Akik viszont fiatalabbak, azok már az új korszakban fejezik be az aktív korukat. Számukra megterveznek egy életpályamodellt, meg fogják mondani nekik, hogy 2031. július elsején hol fognak dolgozni, nem akarnak bizonytalanságot. Elmondta, meg van mindenki helye, hogy mit kell tanulnia. A fölszabaduló munkaerő fél-, egy-, illetve kétéves képzésen vesz részt, fizetése megtartásával. Aki a szénbányából megy nyugdíjba, attól is rugalmasságot várnak, hiszen nem biztos, hogy azt a tevékenységet végzik majd, mint korábban. Az új korszakba a fiatalok viszik át a projekteket. A naperőműkarbantartó-csapat például egy hónap múlva feláll.

Nyereség kell

Az igazgatóság elnöke azt várja, hogy sok nyereséget termeljenek a következő években, nemcsak a tulajdonosok miatt, hanem mert a beruházások önrészét ki kell gazdálkodniuk. Ha nem így lesz, a fejlődésük gátjai saját maguk lesznek. Ehhez mindenek előtt egyelőre szén kell. Ő azért tért vissza szeptemberben – mondta –, hogy sikeres jövőt építsen föl, nyereséges cég vezetője legyen.

Egyelőre még számolnak a lignitalapú energiatermeléssel is a Mátrai Erőműnél Fotó: Gál Gábor

