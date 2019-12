Változások lesznek az óvodák életében 2020-ban, a szülőket már felkészítették

A nemzeti ­köznevelésről szóló törvény ­július 12.-én elfogadott módosítása, illetve a ­Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet 2020. január 1-jétől jelentős változásokat hoz az óvodák életében.

Ezt ne hagyja ki! Unod a krumplipürét? Készíts ünnepi salátákat unalmas köretek helyett!

A szabályozás szerint a gyermek abban az évben válik tankötelessé, amelyben augusztus 31-ig betölti a hatodik életévét. Eddig az óvodavezető a szülővel közösen megbeszélve döntötte el, hogy a gyermek megkezdheti-e tanulmányait az iskolában, azaz elérte az iskolaérettséghez szükséges fejlettséget, vagy maradjon még az óvodában. Az új szabályozás értelmében viszont erről a következő évtől az Oktatási Hivatal (OH) fogja a döntést meghozni, mellyel kapcsolatban számos kérdés felmerülhet az iskolába készülő gyerekek szüleiben.

– 2020-tól ha a szülők azt szeretnék, hogy gyermekük további egy évig még az óvodában maradjon, akkor az OH-hoz kell benyújtani a kérelmet, melyet január 31-ig lehet majd beadni. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) Sajtó- és Kommunikációs Főosztályától azt a tájékoztatást kaptuk, hogy az OH a kérelem elbírálásakor figyelembe veszi a kérelmező szülő indoklását, és az általuk fontosnak tartott és benyújtott dokumentumokat, így például az óvodából kikérhető fejlődési naplót, a szakorvosi igazolásokat, az óvodapedagógus, a gyógypedagógus, a fejlesztőpedagógus, logopédus véleményét is – mondta el kérdésünkre Bocsiné Percze Andrea. Az egri kertvárosi óvodák szakmai vezetője hozzátette, az Emmi tájékoztatása szerint az óvodákat időben értesítik a változásokról. Megyénkben a tankötelezettség módosításával összefüggésben az OH Egri Pedagógiai Oktatási Központja már megtartotta a tájékoztatóját az óvodavezetők számára.

Megkapták a szükséges információkat és a tanköteles gyermek további egyéves óvodai nevelésének engedélyezésével kapcsolatos ügyekben a szülőket ennek megfelelően tájékoztatták, hiszen az érintett szülők elsősorban az óvodától várnak hiteles és megbízható tájékoztatást, illetve segítségnyújtást.

A szakmai vezető kitért arra, hogy nehézséget az jelenthet, hogy online kell kitölteni a kérvényt, amit ki is kell nyomtatni és nyomtató nem biztos, hogy minden háztartásban van. Ezért az óvoda a meglévő eszközeivel – számítógéppel, nyomtatóval –, az igényekhez igazodva, meg fog adni minden segítséget a hozzájuk forduló szülőknek.

Több fórumon felmerültek aggályok a törvény módosítással kapcsolatban, egyebek közt a szülők aggódnak, hogy az elbírálásban részt vevő szakemberek – mivel nem látják csak a papírokat – nem a gyermekek érdekeinek megfelelően fognak dönteni. Ám az általunk megkérdezett érintettek bizakodva tekintenek az új rendszerre:

– Nem aggódok. Olvastam én is interneten a rémhíreket az új törvényről, de az óvodában kapott tájékoztatás után úgy gondolom, hogy nem lesz probléma – nyilatkozta lapunknak egy egri anyuka.