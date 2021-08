Változatos programokkal várta a fiatalokat a rózsaszentmártoni honvédelmi tábor

Egyebek mellett a Horti Önkéntes Tűzoltó és Katasztrófavédelmi Egyesület jóvoltából rövid bemutató után a kicsik és nagyok játékos formában ismerhették meg a tűzoltás alapjait.

Második alkalommal zajlott a napokban az ötnapos honvédelmi tábor a településen a 60. Mike József Területvédelmi Zászlóalj szervezésében.

Sipos Jánosné polgármester a közösségi oldalán számolt be arról, hogy a tábor fő helyszíne a Móra Ferenc Általános Iskola udvara volt, de a gyerekek terepgyakorlaton is részt vettek. A kulturális program jóvoltából pedig megismerkedhettek a helyi múzeumok gyűjteményével és más nevezetességekkel is.

A táborozásban harminc fiatal vesz részt, akik nyílt nappal és hagyományőrző bemutatóval készültek az esemény zárására. Ám emellett is sokszínű, változatos programokkal várta a táborlakókat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázatából megvalósított, térítésmentes esemény, amelyen civilek is közreműködtek.

Egyebek mellett a Horti Önkéntes Tűzoltó és Katasztrófavédelmi Egyesület jóvoltából rövid bemutató után a kicsik és nagyok játékos formában ismerhették meg a tűzoltás alapjait, a helyi Rákellenes Liga tagjai pedig egészséges ételeket készítettek és kóstoltattak a gyerekekkel. A jógacsoport tagjai is foglalkozást tartottak, festettek, színeztek.

Az ecsédi Kacus Néptáncegyüttes vezetője gyermekjátékokkal és néptáncoktatással készült, a zárónapon pedig a Rose Dance Társastánc Egyesület tartott a gyerekeknek bemutatófoglalkozást.