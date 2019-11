Változó temetkezési szokások: Hevesben is gyakoribb már a hamvasztás

Ahogy változik a világ, a gyász rítusai és a végső búcsú szokásai is jelentősen átalakulnak, ehhez a temetkezési vállalkozóknak is alkalmazkodniuk kell.

Az ember életében az egyik legszomorúbb pillanat egy hozzánk közelálló személy elvesztése. Az élet természetes velejárója a halál, a temetés pedig méltó búcsú, melynek szokásrendje sokat változott az idők során. A temetkezési vállalatok igazodnak a gyászolók igényeihez, erre törekszik az egri Mediátor temetkezési vállalat is. Haagh Ferenc, a cég vezetője portálunk érdeklődésére elmondta, sok minden átalakult az utóbbi időben, már nem elég egy egyszerű fekete autóval az utolsó útjára kísérni az elhunytat, mint régen. Az embereknek megváltozott a hozzáállásuk a temetéshez, sokan igénylik a modernebb és elegánsabb dolgokat, mint például újabb kandeláberek beszerzését vagy igényesebb szállítóeszközök használatát.

Az egri vállalkozó szerint szűkebb hazánkban is egyre népszerűbb a hamvasztás, ez a forma immár a temetések 70 százalékát teszi ki. Egyértelműen látszik, hogy a hagyományos, koporsós módszer kiszorulóban van, ennek több oka van. Legtöbb esetben az elhunyt végakarata szerint döntenek a test elporlasztása mellett. Sokszor anyagi megfontolás áll a háttérben, ugyanis egy hamvasztásos temetés jóval olcsóbb a hagyományosnál. Ha az ügyfél úgy kívánja, a hamvakat nem is muszáj eltemetni. Haag Ferenc kérdésünkre elmondta, az elhunytak 40 százaléka nem kerül föld alá vagy urnafalba. Változó, hogy mi lesz a hamvakkal, erről a család dönt. Sokszor a szórást választják.

Több temetőben is kialakítottak szóróparcellákat, ahol mindenféle engedély nélkül a gyászolók elszórhatják az elhunyt hamvait. Heves megyében a gyöngyösi Felsővárosban és Hatvanban van lehetőség ilyen szertartás megtartására. Emellett urnástól haza is lehet vinni a maradványokat, és egy nekünk tetsző helyen végső búcsút venni az elhunyttól. Ennek komoly jogi szabályai vannak, és engedélyköteles az például, hogy a hamvakat szétszórják az Eged-hegyről vagy egy folyó vizébe kerüljenek. Ha valaki légi járműről szóratná szét azokat, akkor a Polgári Légiközlekedési Hatóság, ha hajóról vagy partról, akkor pedig a vízügyi igazgatóság előzetes engedélye szükséges. Haag Ferenc elárulta, Egerben is választják azt a megoldást, mikor a hamvakat lebomló, környezetbarát urnában ássák el az erdőben, és fölé fát ültetnek, de ez is engedélyköteles.

Már nem is csodálkozunk azon, ha valaki az urnát a lakásában tartja, de megesik, hogy valaki még közelebb szeretné érezni magához elhunyt rokonát. Előfordul, hogy kegyeleti ékszerbe helyezik a hamvakat, ennek extrém változata, amikor a megboldogultból gyémántot készítenek.