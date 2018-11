Vályogból és szalmabálából álmodja környezettudatos házait a noszvaji építészmérnök

Varga Rita kicsivel több mint egy éve költözött Noszvajra, több mint tíz év után alakította ki a településen régóta vágyott környezettudatos otthonát. Tapasztalatait igyekszik másokkal is megosztani, vezetett már Ökokört a faluban, előadásokat tart, a helyiek rögtön hozzá fordulnak, ha természetvédelemmel kapcsolatos kérdésük akad. Hivatásáról, és a környezettudatos szemléletre váltás nehézségeiről is beszélgettünk vele.

– Mikor kezdett el érdeklődni a környezetvédelem iránt?

– Valamikor a gyermekkoromban kezdődött ez, a nagymamámnál töltött nyarak során. Ő egy kis parasztházban élt vidéken, és én városi gyerekként mindig érdeklődve figyeltem az ő praktikáit. Hogy például melegített cserepet tesznek az ágyba télen a dunyha alá. Furcsa volt számomra, hogy nem volt szemetese, mert nála mindennek megvolt a helye, mindent hasznosított valahogy. A zöldséghulladékot a csirkék kapták, a papírhulladékot elrakták télire gyújtósnak. Műanyaghulladék akkoriban jóval kevesebb volt, mint most, de ami volt, azt is hasznosította valahogy. Önellátó életet élt, kerttel, állatokkal, semmit nem kellett jóformán vásárolnia.

– Építészmérnökként is mindig a környezettudatos megoldások fogták meg.

– Igen, az egyetemen, amikor bármilyen technológiát lehetett volna kutatni, én a vályogfelhasználás és annak módozatai mellett döntöttem. Azt vizsgáltam, hogyan lehet vályogtéglából modern épületet építeni. Arra jutottam, hogy Nyugat-Európában már újra elterjedt a vályogfelhasználás, nálunk azonban sajnos kevésbé, holott itt is nagy hagyománya van a vályognak, de a mesteremberek valamiért félnek tőle, hogy biztosan bonyolultabb dolgozni vele, pedig ez egyáltalán nem így van. Sőt! Nagy előnye, hogy helyi alapanyagokból elő lehet állítani, és nem marad utána szemét. Most azt látom, hogy végre kezd itthon is elterjedni az a szemlélet, hogy helyben készült alapanyagokat használjanak az építkezéseknél, ez nagyon jó. Ugyanis akkor környezettudatos valami, ha minden helyben készült hozzá, vagy csak kevés szállítás árán jut el hozzánk.

– Mikor döntötte el, hogy környezettudatos épületeket szeretne tervezni?

– Ez egy vicces történet. Még 2012-ben volt nagy riogatás a világvégéről, amit anno a maják jósoltak meg. Akkor még Egerben éltem, egy panelház nyolcadik emeletén, és belegondoltam, hogy mi lenne, ha nem lenne például gáz, hogyan fűtenék, és úgy egyáltalán, ha tényleg történne valami természeti katasztrófa, nem tudnám ellátni magamat. Még a következő évben vettem egy zártkertet, és szerettem volna rá szalmabálából egy kis tárolót építeni a szerszámoknak. Elvégeztem egy szalmabálaház-építő elméleti tanfolyamot, a gyakorlati képzés viszont az ország másik végében lett volna. Megkérdeztem, nincs-e közelebb, azt mondták, lenne, ha tudnának építeni valahová. Mondtam, hogy a telkemre építhetnénk. Egy nap alatt szereztem szalmabálákat, és néhány hónap múlva tartottuk meg a gyakorlati workshopot a kertemben, ahol három nap alatt felépítettük a szalmabála kunyhót, amit vályoggal vakoltunk be. Ezután pedig rátaláltam egy környezettudatos építészszakmérnök-képzés hirdetésére, és tudtam, hogy nekem ez az utam, fél év múlva el is kezdtem a tanulást.

– Noszvajra költözése után nem sokkal Ökokört szervezett. Miről szól ez a program?

– A Tudatos Vásárlók Egyesülete indította annak idején hazánkban ezt a projektet. A lényege, hogy kis munkacsoport jön létre egy településen, a résztvevők pedig elmélyítik a tudásukat a környezettudatosság terén különféle témakörök mentén. Ez egy kilencalkalmas tanfolyam, az első nyolc alkalommal a résztvevőknek mindig kell valamilyen vállalást tenniük, hogy bevezetnek az életükbe egy új, környezettudatos szokást, és dokumentálják, hogy az adott szokásnak köszönhetően például mennyivel lesz kevesebb otthonukban a szemét, vagy mennyivel csökken az áram-, víz- és gázfogyasztás. Azért nagyon jó, hogy ez csoportban történik, mert új ötletekkel segíthetjük egymást, és motiváljuk is a másikat. Az a tapasztalat, hogy a résztvevők amellett, hogy azt érzik, tesznek valamit a környezetükért, általában jelentős megtakarítást is elérnek, ami szintén nagy motivációt jelent. Korábban már vezettem két ökokört, a noszvaji volt a harmadik. Tudtam, hogy a településen remek élő közösség működik, ez minden új kezdeményezés alapja. Jó kis csapat jött össze, akikkel azóta is tartjuk a kapcsolatot.

– Hogy látja, jelenleg hazánkban hogy állunk környezettudatosságot tekintve?

– Örülök, hogy egyre többet kerül szóba a környezettudatosság, a média is egyre inkább felkapja. Nyilván ezt az is okozza, hogy már a bőrünkön érezzük a klímaváltozást. De azonfelül, hogy beszélünk róla, még gyermekcipőben járunk e tekintetben. Sopánkodunk azon, hogy pusztulnak az esőerdők, ahelyett hogy helyben tennénk valamit. Nem lehet mindenki magát fákhoz láncoló környezetvédő, és ez így van rendjén. Otthon, apró lépésekkel kell kezdeni, meg kell nézni, mit tudok én tenni.

– Mit tanácsol, ha valaki szeretne környezettudatosabban élni, hogyan kezdjen hozzá?

– Kis lépésekben, mert a hirtelen nagy váltásoknak nem szokott jó vége lenni, csak akkor, ha egy tapasztalt közösség segít, jó példák erre az ökofalvak. Nagyon nagy erő kell a nagy váltáshoz, egyszerűbb fokozatosan új, környezettudatos szokásokat bevezetni, lépésenként haladni. Például megfogadni, hogy nem folyatjuk a vizet fogmosás közben. Már egy ilyen apró váltás is jó érzés, hiszen a saját szintünkön teszünk valamit a környezetünkért. És pár ilyen kis sikerélmény után a többi jön magától.

