Van olyan település, ahol gyógyszertárat sem éri meg nyitni

Bár kevés szó esik róla, sok helyen még mindig ­gondot okoz az orvoshiány. A ­kisebb településeken csak ritkán van állandó háziorvos, fogorvos pedig még kevesebb.

A nagyobb helységekben, ha nincs is állandó háziorvos, helyettesítő orvos szinte mindennap fogadja a betegeket, a kisebb, régen felújított rendelőkkel rendelkező falvakban azonban van, ahol csak heti egyszer van doktor, és még patika sem működik. Ilyen például Tarnaszentmária is, ahol bár szép, rendezett rendelő van, háziorvos csak heti egyszer jár a településen.

– Kicsivel több mint kétszáz fős falu a miénk, kevés a beteg, nem lenne indokolt egy állandó háziorvos. Patikánk sincs, de a rokonok, szomszédok mindig segítenek egymásnak a gyógyszerek kiváltásában. Szerencsére Verpelét közel van, ott mindent be tudunk szerezni, és orvoshoz is el lehet menni – mondta el Czipó László, a település első embere.

Hasonló helyzetben van Szarvaskő is, a községben szintén nincs patika, a helyettesítő orvos pedig heti háromszor rendel.

– Szerettük volna, hogy le­galább egy mozgó patika járjon a faluba, de nem sikerült megoldani, nem érte volna meg működtetni. Az egyik idősgondozó szokott segíteni a gyógyszerek kiváltásában, vagy a rokonok, barátok végzik ezt. Nagy öröm, hogy egy pályázati támogatásnak köszönhetően hamarosan megújul az orvosi rendelőnk, így komfortosabb lesz a doktornak és a betegeknek is – ­árulta el Szabóné Balla Marianna, polgármester.

Demjénben hamarosan véget ér az orvosi rendelő felújítása, a belső munkálatokkal már elkészültek, a héten költözött vissza a rendelés a megszokott helyére. A településre is helyettesítő orvos jár naponta, és itt már patika is található.

– Nagy öröm, hogy mindennap rendel a doktor, mert volt olyan időszak, amikor csak ­heti két nap volt rendelés, de az kevésnek bizonyult. Hamarosan szeretnénk egy fogorvosi rendelőt is kialakítani a községben, remélem, sikerrel járunk majd – árulta el a település polgármestere, Fodor Géza.

Az állandó fogorvos ma már olyan ritka Hevesben, mint a fehér holló

Az állandó háziorvosok hiányánál már csak az alapellátásban tevékenykedő fogorvosok hiánya aggasztóbb, ami még az Eger környéki településeken is komoly gondot okoz.

Több helységből, mint például Demjén és Szarvaskő, az embereknek Egerbe, a ­Technika Házába kell beutazniuk, ha fogorvosi ellátásra van szükségük. A nagyobb településeken pedig, ahol van rendelő, több községből várják a betegeket.

Ostoroson négy év után most lesz újra állandó fogorvosi rendelés, most sikerült doktort találniuk, aki a helyi pácienseken kívül a novajiakat is fogadja majd.

A fogorvoshiány nem csak a környéket érinti, országosan jelentős probléma. Ahogy azt nemrégiben egy cikkünkben is megírtuk, rendkívül forráshiányos az ágazat, ezért egyre kevesebb szakember dönt e pálya mellett, vagy ha így is tesz, inkább magánrendelésen várja a betegeket.