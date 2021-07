Vannak még tervek a dinnyésháti Álomparton

Az elkészült fejlesztések több vendéget és több hajót hoztak Dinnyéshátra, így a további bővítésről is gondolkodnak az önkormányzatnál.

Iszaptalanították és bővítették a kikötőt, kikotorták a strand medencéjét, mobil stégeket vásároltak, kilátót, játszóteret, sportpályákat építettek, eszközöket vásároltak, rendezvényekre alkalmassá tették a helyszínt, kényelmesebbé tették a vendéglátást Tiszanána-Dinnyésháton.

Dr. Tóth József polgármester elmondta, huszonöt éve kezdődött a strand története, de ugrásszerű fejlődést az utóbbi két év hozott, amikor a kormány elhatározásának köszönhetően a turisztikailag fejletlenebb régiókat is segítették a felzárkózásban.

– Valamikor küzdöttünk azért, hogy a Tisza-tavat megismerje az ország. Az elmúlt két évben látjuk, jönnek a vendégek, „fullosan” működnek a strandok. A Kisfaludy 2030 Zrt.-nél három pályázatot nyertünk két év alatt, mind azt szolgálta, hogy a turisztikai alapinfrastruktúrát kiépítsük, az elhasználódott épületeket a kor színvonalának megfelelőre hozzuk. Látjuk a hozadékát – fejtette ki dr. Tóth József.

Minden elemében megújult a strand és kikötő, összesen 423 millió forintot fordítottak rá, a kikötő felújítását uniós támogatás tette lehetővé, a projekt első üteme 283 millió forintot nyert. A kikötő kapacitása duplájára nőtt, de új épületek, recepció, mosdó, wc, zuhanyzó, baba-mama szoba is készült, megújult a büfé, új terasz készült. Eszközbeszerzésre 30 millió forintot fordítottak: vízi sporteszközökre és strandfölszerelésre költöttek. Sokat tettek azért, hogy meglegyen a vendégek komfortérzete.

– Két nemzeti park területén vagyunk, az az alapelvünk, hogy olyan helyet hozzunk létre, ami nem rontja a természetet, megóvja környezetet. Ez olyan beruházás, ami erősíti a tendenciát, s esztétikailag is gyönyörűen sikerült. Megkértünk egy művészt, hogy legyen segítségünkre, tudásával tegye egyedivé a strandot. Nagyszerűen sikerült – mondott köszönetet Tréfás Miklós grafikus- és szobrászművésznek a polgármester.

Dr. Tóth József szerint a strand forgalma nőtt több tényező miatt is. Az első a Tisza-tó teljes körbekerékpározhatósága, a Poroszló és Tiszafüred közötti szakasz tavalyi átadása óta özönlenek a kerékpáros turisták. Tiszanána második vonzereje a horgászturizmus. A harmadik vonzerő, hogy gyönyörűvé varázsolták a területet, valóban sok ember megjegyzi, hogy ez esztétikai élményt is nyújt. Aki nem az utat nézi csak, hanem jobbra és balra is pillant, a gátfeljárónál olyan épületeket lát, ami megfogja és „bevágja a kontrát”, látja a teraszt, jön és fogyaszt. Hivatalos adat a látogatottságról még nincs, de a büfé forgalma például meg-négyszereződött.

A csónakkikötő kapacitása is megduplázódott. A tavalyi rendkívüli évben a pandémia és a felújítás miatt korlátozottak voltak lehetőségek, főleg előbbi miatt volt nagy bevételkiesés. Most annyian vannak, amennyien még sosem.

– Nem szoktunk rivalizálni a szomszédokkal, járja mindenki a maga útját, de jó, ha egyeztetünk a napi programokról. A mostani beruházások vendéget hoznak és kikényszerítik a további fejlesztést. Azt látjuk, hogy a strandot meg kell duplázni, a kikötőt pedig Kisköre irányába bővíteni kell, még száz csónaknak fogunk kialakítani helyet. Zárttá vált a terület, térfigyelőkamera-rend­szerünk van, egy kemping létesítéséhez minden feltétellel rendelkezünk. Szeretnénk faházakat építeni, illetve a vízre úszóházakat, amelyeket ki lehet bérelni és ki lehet menni vele horgászni. Ezek a leglényegesebb terveink – sorolta a polgármester.

Hozzátette, gondolkodnak egy gyerektábor létesítésén, nagyon hiányzik egy étterem is, amelynek tervei nagyon régóta megvannak, le kell porolni őket.

Azt is látják, hogy magántőke bevonása nélkül nem megy, szükség lesz rá, hogy még nagyobb előrehaladást tudjanak elérni.

A sarudi példát felhozva elmondta, jó viszonyban vannak Kücsön Gyulával is, s azt szokta mondani, ha valamit elnéznek, ami náluk jó, az ez esetben nem plagizálás, hiszen a jót sokszorosítani kell. Az ő és mások tapasztalatait is igyekszenek hasznosítani Tiszanánán. A további fejlesztésekhez uniós TOP-os forrás mellett a Kisfaludy 2030 Zrt. pályázatait szeretnék megszerezni, emellett magántőkére is számítanak, s önkormányzati önerőt is szánnak rá. Több számítást is készítettek, mennyiből valósíthatók meg álmaik, a komplett üdülőfejlesztés hárommilliárd forintba kerülne. Egy szűkebb projekt költsége másfél milliárdba kerülne, a szűkebb strand- és kikötőbővítés 4–800 millió forintba. A realitása utóbbinak van, de nem adják föl, mennek és megpróbálnak támogatást idehozni.