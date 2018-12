Varázsoljunk egészséget, bőséget, szerencsét, boldogságot az új évre!

Hisszük is, meg nem is a szilveszterhez kötődő babonákat. Ha van időnk, egyiket-másikat idén is kipróbálhatjuk.

Ezt ne hagyja ki! Legyetek gazdagok az újévben: a legjobb lencsés receptek egy helyen! Régi magyar hagyományok szerint a szilveszter és új év első napjának szokásai összefonódtak. Ezek közös célja, hogy a következő esztendőre egészséget, bőséget, szerencsét varázsoljanak.

Íme néhány tanács! Ha nem falunk fel mindent szilveszterkor, akkor az új esztendőben sem fogunk éhezni. Sertéshúst azért érdemes ennünk, mert a disznó előretúrja a szerencsét. Tilos baromfihúst enni, mert a baromfi hátrakaparja a szerencsénket. A hallal is jobb óvatosnak lenni, mivel folyó menti vidékeken szerencsét hoz – ahány pikkely, annyi pénz –, máshol viszont baljós állat, vele elúszik a háziak szerencséje. A gazdagságot többféle rétessel lehet hosszúra nyújtani. Régi szokás az egész kenyér megszegése is, hogy mindig legyen a családnak kenyere. Új év napján semmit ne vigyünk ki a házból, mert „elszáll a tehén haszna". Aki lencsét eszik, annak az év során soha nem ürül ki a pénztárcája. Az óév és az új év közötti éjszakán arra is fény derülhet, ki lesz életünk párja. Nem kell hozzá más, mint pár házilag gyúrt gombóc, amibe belerejtjük a papírra írt férfineveket. Amelyik gombóc főzéskor elsőnek feljött a víz felszínére, az tartalmazza a jövendőbeli nevét. Január 1-jén nem szabad orvoshoz menni, mert akkor betegséggel töltjük a következő évet. Ha e napon az első látogató asszony vagy lány, az szerencsétlenség, viszont, ha férfi csenget be elsőnek, ő szerencsét hoz az egész esztendőre. Az e napon végzett cselekvések egész évben ismétlődnek majd. Ezért ügyeljünk arra, hogy mit teszünk.