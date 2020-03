„Várom, hogy újra sétálhassak Egerben” – egri pap a római vesztegzárban

Az olaszok életét is átírta a járvány, hogy hogyan, arról egy kinn élő katolikus pap-teológus számol be lapunknak. Reális képet ad olaszországi-, de főként a római helyzetről az egri kötődésű Füleczki István atya, aki a szobája ablakán kitekintve és az olasz sajtó jelentéseiből szemezgetve adja közzé, hogyan alakulnak a mindennapok a vírusfertőzés európai centrumában.

Leállítják a nem létfontosságú termelési tevékenységet Olaszországban

Cikkünk a Rómában élő Füleczki István atyával március 17-én készült. Azóta számos változás történt az országban, az új típusú koronavírus-fertőzés (Covid-19) miatti óvintézkedések újabb szigorítását Giuseppe Conte olasz kormányfő szombat éjszaka jelentette be. Olaszországban ezentúl kizárólag a létfontosságú termékek előállítását és szolgáltatások nyújtását fogják biztosítani, minden másfajta termelési tevékenység leáll, nyitva maradnak az élelmiszerüzletek és a gyógyszertárak, de az összes hivatalt bezárják.

Az MTI beszámolója szerint az országos érvényű rendelkezés az összes olyan nem elsődlegesen szükséges termelést végző gyárat és üzemet érinti, amelyben az utóbbi hetekben még nem állították le a termelést. Ez tulajdonképpen az ország ipari-gazdasági motorjának tartott észak-olaszországi térség teljes megbénítását jelenti.

Létfontosságú tevékenységnek számít az élelmiszer- és a gyógyszeripar, a mezőgazdaság, a halászat, valamint az információszolgáltatás is.

Minden hivatalt távmunkára állítanak át, de továbbra is biztosított a postai, a banki és a biztosítási szolgáltatás. Az olasz polgári védelem adatai szerint szombaton minden eddiginél többen, 793-an haltak meg az új koronavírus miatt, és csaknem 5 ezerrel emelkedett a diagnosztizált fertőzöttek száma.

– Megkérek mindenkit, hogy őrizze meg a nyugalmát, együtt sikerülni fog! – jelentette ki Giuseppe Conte.

Tizenkét napja villámcsapásszerűen megváltozott az életünk – fogalmazott a Heol kérdésére Füleczki István atya.

– Római katolikus pap-teológus vagyok, két éve élek Rómában, jelenleg a Pápai Gergely Egyetemen végzem a hároméves posztgraduális képzést. Amikor 2018-ban megérkeztem Egerből Rómába, teljesen lenyűgözött a város és annak minden szeglete. Papként különösen nagy ajándék az egyház központjában élni és tanulni. Természetesen a római kultúra, a megannyi történelmi emlék, amivel az ember egy-egy séta alkalmával is gazdagon találkozik, felejthetetlen élményt ad. Annak is, aki csupán néhány napra tud eljönni az olasz fővárosba, de főként annak, aki hosszabb ideig itt is él. Tizenkét napja, az addig csupán a hírekből hallott koronavírus és az ezzel járó problémák életünk és a mindennapjaink részévé váltak. Már nem mi nézzük a televízió-közvetítéseket erről a vírusról, hanem rólunk, Olaszországról szól a legtöbb hír – közölte.

Hogy miként történt ez a hirtelen fordulat Itáliában? Február 23-án Giuseppe Conte olasz miniszterelnök döntése alapján Észak-Olaszországban több települést vontak karantén alá. Az akkori intézkedések alapján kizárólag indokolt munkavégzés vagy egészségügyi okok miatt hagyhatták el az ott élők Lombardia tartományt és a további tizenöt észak-olaszországi megyeszékhely térségét.

– Ekkor, mi, a Rómában élők még szinte semmit sem tapasztaltunk az intézkedésekből. Március 5-től minden olasz oktatási intézményt, óvodáktól az egyetemekig bezártak, ez már minket is érintett. Az tapasztalható, hogy a mai napig sem tudtak teljesen átállni a digitális oktatásra. Az én szakomon, dogmatika-licencia képzésen vegyesek a tapasztalataim. Néhány professzortól kaptunk elektronikusan elérhető anyagokat, de konkrét digitális, videón keresztüli tanóráim nincsenek. Főként a könyvtár bezárása a legnagyobb nehézség számomra a tanulmányaimat tekintve – magyarázta.

Hozzátette, később ezt a vesztegzárat kibővítették egész Olaszországra, a miniszterelnök március 9-ei, esti bejelentése szerint.

– A jelenlegi teljes lezárás április 3-ig tart hivatalosan, de sok szakértői vélemény, s a személyes tapasztalataim alapján is azt tudom mondani, minden bizonnyal meghosszabbítják ezt a határidőt – tudatta.

Hangsúlyozta, március 10-től megváltozott tehát az életük. Teljes kijárási tilalmat rendeltek el, ez a mindennapjaikat teljesen befolyásolja.

– A Pápai Magyar Egyházi Intézetben lakom, hét másik római katolikus pappal, és három másik magyar személlyel, akik a mindennapokban az ellátásunkban segédkeznek. Mindannyian magyarok. Mondhatni, egy nagy családdá alakultunk át az elmúlt napokban, hiszen a bezártság miatt egy épületen belül élünk, mozgunk, étkezünk, imádkozunk. A kijárási tilalmat öt napja megszigorították. Ez azt jelenti, hogy most már csak egy-egy élelmiszerbolt és egy-egy gyógyszertár van nyitva az egyes kerületekben. Csak engedéllyel lehet elhagyni a lakóhelyet, és két ok miatt lehet kimenni: élelmiszert venni vagy gyógyszertárba menni, és mindenki a hozzá legközelebbi boltba, gyógyszertárba mehet, s ezt a rendőrség szigorúan ellenőrzi. Ennek megszegéséért kétszáz eurós pénzbírság, elzárás vagy három hónap börtön jár. Az élelmiszerboltokon és gyógyszertárakon kívül minden más üzlet, azaz szórakozóhely, étterem, múzeum, park bezárt. A még nyitva maradt boltokba az emberek ötösével mehetnek be, a többiek kint, hosszú sorokban állnak, várakoznak. A boltba belépve pedig egyszer használatos kesztyűket kapnak a vásárlók – részletezte Füleczki István.

Szavai szerint a tömegközlekedés minimálisan működik, a metróvonalakat például vasárnap este teljesen lezárták. A templomok zárva vannak. Amikor a Szent Péter Bazilika is bezárt, megfogalmazta magában az atya: talán ilyen eseményre még soha nem került sor a történelemben.

– Sokszor sétáltam a Szent Péter téren az óriási tömeget szemlélve. Mindig nagy öröm volt látni, hogy sokan jönnek az egyház központjába, talán csak turistaként, de hiszem, hogy sokan zarándokként, imádkozni, kérni valamit Istentől vagy éppen hálát adni neki, amiért segített. Most azonban üres a tér a fotók és híradások alapján. Ahogyan üresek az utcák is, a közel hárommilliós lakosú Rómában is. Szentmisék nyilvánosan nem lehetnek, interneten keresztül vagy televízióban közvetítik azokat a hívőknek. A Szentatya, Ferenc pápa bejelentette, hogy a húsvét előtti szent három napot is a hívők közössége nélkül végzi, nem lesznek jelen hívők ezeken a szertartásokon. Erre sem volt még soha példa az évszázadok alatt. Amit látok és tapasztalok úgy, hogy több mint hét napja nem voltam a szabadban, az nem más, mint hogy az emberek nagy türelemmel, nyugalommal és bölcsességgel viselik a szigorú rendeleteket. Például sok olasz a különböző közösségi oldalakon a Restiamo a casa – Otthon maradunk – feliratot posztolja, teszi közzé. Ezzel is kifejezve a szolidaritásukat, a szándékot, hogy valóban komolyan betartanak minden szabályt, annak érdekében, hogy minél hamarabb túl legyünk ezen a nehéz időszakon. Külön ajándék volt a hétvégén számomra az a kezdeményezés, amit Virginia Raggi, a római főpolgármester hirdetett meg. Előre megadott időpontokban egy-egy ismert dalt énekeltek, vagy akár hangszereken játszottak az olasz emberek, és mi is az ablakokból, teraszokról – mesélte.

– Közben belém hasított a tudat: az ablakaink közvetítik az erőnket, egymásnak integetve, egymásra mosolyogva, énekkel kifejezve, hogy bár nem érintkezhetünk fizikailag, de lélekben egyek vagyunk. Megható, felemelő, erőt és reményt adó volt ez mindannyiunk számára – idézte fel.

A számadatokat tekintve elmondta, az olasz kormány minden nap este hat órakor ad ki egy nyilatkozatot. A vasárnapi eredmények alapján Olaszország az első helyen áll az egész világon az aktív fertőzések számát tekintve. Sajnos a számok minden nap emelkednek egyre nagyobb arányban.

– Mi a Pápai Magyar Intézetben igyekszünk igazi nagyböjti feladatként megélni ezt az időszakot, ami valóban mindannyiunkat, papokat is próbára tesz. Főként tanulunk, olvasunk, vannak, akik szakdolgozatot írunk, de ez könyvtár nélkül egyre nehezebben megy. Valamint természetesen imádkozunk. A minap például azt láthattuk a híradásokban, hogy Ferenc pápa gyalogosan ment egy szakaszon, a Corsón, s betért az ottani San Marcello-templomba. Az előtt a kereszt előtt imádkozott, melyet 1522-ben körbehordoztak Róma kerületeiben, az akkori pestisjárvány idején. Az akkori körbehordozás tizenhat napig tartott, 1522. aug. 4. és 22. között. Miután a kereszt visszatért a templomba, a pestis egész Rómában megszűnt. Reményt adnak ezek a hírek, s ez a legfontosabb – emelte ki.

– Vasárnap újraolvastam Örkény István Fekete Kenyér című novelláját. A novellában a foglyok, akik a barakkokban élnek, hetven dekagramm kenyeret kapnak naponta. S kitalálnak egyfajta játékot: minden nap sorsolással döntik el, hogy ki kapja meg a kenyér végét. Mondván, hogy abban több a tápérték. Persze ők maguk is tudják jól, hogy ez nem így van, de a remény. Minden nap várni valamire, minden nap várni a kisorsolt kenyérvégre, a „nyereményre”… Minden nap várni a vírus megszűnésére, a vesztegzár feloldására. Sőt, arra, hogy újra sétálhassak Egerben, arra, hogy leülhessek és szemlélődhessek a Dobó-téren – magyarázta.

– Ezekre fontos várni, igen kell a remény. A jelenlegi helyzetben az összetartás, a remény és az ima ereje valóban a legfontosabb, és az, hogy tanuljunk ebből a helyzetből, megértőbbek, odafigyelőbbek legyünk. Érzékenyebbek a másik emberre. Aki talán ott él már hosszú évek óta közvetlen szomszédságunkban, de talán még a nevét sem tudjuk. A közömbösség eltűnése, megszüntetése az egyik fő feladat, ezekben a határhelyzetekben, amelyek az egészségünket, életünket fenyegetik. Nagyon fontos, hogy vegyük kezünkbe a telefonokat, hívjuk fel szeretteinket. Mondjunk nekik pár biztató szót, s legalább így virtuálisan ajándékozzuk meg egymást, egymással. Egyébként is sokszor, sokat hívnak, keresnek a barátaim, családtagjaim, de az elmúlt napokban különösen sokan írtak, hívtak telefonon vagy videóhíváson keresztül. Sőt olyanok is, akikkel már egészen régóta nem beszéltem. Ez nagyon sokat jelent most a számomra – összegezte az atya Rómáról szóló beszámolójában.