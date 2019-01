Vásárteret alakítanak ki, középületek újulnak meg Verpeléten

Számos pályázati sikernek örülhettek tavaly a városban, amelyek nagy többségének a gyümölcse idén végre beérik, a jó idő beköszöntével számos beruházás elindul. Farkas Sándor polgármesterrel vettük sorra ezeket.

Új bölcsőde, főtérfelújítás, középületek korszerűsítése, vásártér kialakítása – csak néhány, a településen várható beruházások közül. Az elmúlt években közel egymilliárd forintot nyert különféle fejlesztésekre az önkormányzat, az előkészítési munkálatok megtörténtek, hamarosan indulhat a megvalósítás.

– A fejlesztések sora tavaly néhány rosszabb állapotú útszakasz rekonstrukciójával indult, majd a konyhánk felújításával folytatódott. Utóbbi beruházásra már égető szükség volt. A konyhát a hetvenes években alakították ki, azóta semmilyen fejlesztés nem történt ott, el lehet képzelni, milyen állapotban volt már. Negyvenmillió forint támogatásból és kétmillió forint önerőből teljeskörűen felújítottuk a helyiséget, minden berendezést kicseréltünk, új burkolatokat, vezetékek helyeztettünk el, korszerű nyílászárókat építtettünk be. Naponta hatszáz emberre kell főzni a településen, fontos, hogy ez korszerű körülmények között történhessen – részletezte Farkas Sándor. A polgármester hozzátette, a jövőben szeretnék modernizálni a konyhához tartozó étkezőt is, de erre egyelőre nincs forrásuk.

A településvezető kiemelte, a többi beruházásuk is a célegyenesben van, még néhány hónap és elkezdődik a vásártér kialakítása, valamint a főtér átalakítása is.

– A vásárterünket a temető közelében hozzuk létre, közel 130 millió forintból. Egy kéthektáros területet fogunk rendbe hozni erre a célra, és egy kis épületet is felújítunk, amiben vizesblokkokat, valamint egy irodát alakítunk ki. Már Mária Terézia idején is voltak nagy vásárok a településen, a cél az, hogy Verpelét ismét vásárváros lehessen. Ha minden a tervek szerint alakul, havonta szeretnénk majd vásárokat rendezni. Érdeklődő árusok már vannak, és remélhetőleg sok vásárlót is fogunk vonzani, főként annak tekintetében, hogy Heves megyében nincs hasonló hagyományos, nagy vásár, ahol állatokat is lehet kapni – sorolta a polgármester. Aláhúzta, a város piacterét is át fogják alakítani a Fő tér korszerűsítése során, és ugyanezen projekten belül a központban található buszmegállót is áthelyezik. Ennek köszönhetően komfortosabb, szebb lesz a terület, valamint biztonságosabb is, hiszen már nem kell a buszoknak áthaladni rajta.

A városban bölcsődét is terveznek, amire nagy szükség van, mivel évente 40–50 gyermek születik. Egy kétcsoportos, huszonnégy férőhelyes intézményt alakítanak ki 180 millió forintból. Két közintézmény is megújul hamarosan, a Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár, valamint a polgármesteri hivatal. Előbbi beruházás keretében energetikai korszerűsítést is terveznek, megújul a gépészet, szigetelik az épületet, és korszerűsítik a fűtést is. A hivatalon kicserélik a tetőt, a jövőben szeretnének még pályázni ennek az épületnek az energetikai korszerűsítésére is.