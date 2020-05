Vécsi polgármester: álhír, hogy éheznek a helyi gyerekek

Nem igaz, hogy Vécsen éheznek a gyermekek – jelentette ki megkeresésünkre a település polgármestere, akinek a véleményéhez csatlakozott a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlésének elnökhelyettese és a helyi roma önkormányzat vezetője is.

Nemrég egy közismerten elfogult, balliberális budapesti portálon jelent meg – és kavart nagy vihart – a hír, miszerint Vécsen éheznek a gyermekek. A portál Radics József roma aktivistára hivatkozik, aki a világjárvány ideje alatt taxisként járja a vidéket, és különböző adományokkal segít a rászorulóknak. Mint azt a balliberális oldal írta, Radics József esténként rendszeresen bejelentkezik a Facebookon is, ahol különböző információkat közöl és megosztja véleményét a követőkkel.

Az említett portál megfigyelése szerint Radics József egyik legutóbbi bejelentkezésében éppen a vécsi gyermekekkel foglalkozott: „Épp most jövök Vécsről, Heves megyéből, ahol két és fél napja nem ettek a gyerekek. Van egy család Tápióságban, ahol nyolc kicsi gyermek van, akik szintén nem ettek két napja” – állította.

Az interneten terjengő hírekre reagálva Gellén István vécsi polgármester a Kékesonline-nak határozottan cáfolta a roma aktivista kijelentéseit, egyben álhírnek minősítette a közölt az információkat. Szavai szerint a településen minden óvodás és iskolás gyermek napi egyszeri meleg ételt kap, most, a járványhelyzet miatt házhoz szállítva. Az ételt az önkormányzat konyháján, helyben főzik, s az iskolai szünetekben is mindenkinek jár. Emellett havonta egyszer az élelmiszerbankból is kapnak adományokat azok a családok, akiknek ez segítséget jelent. Ezekben a csomagokban tartós élelmiszerek, illetve friss zöldség, gyümölcs, tojás, pékáru is található.

Gellén István a Kékesonline-nak azt is elmondta, hogy Vécsen a gyermekvédelmi szakemberek rendszeresen figyelik a legrászorultabb családokat és azonnal jelzik, ha valahol hiányosságokat tapasztalnak. Hangsúlyozta, hogy megítélése szerint az ilyen hangulatkeltő cikkek helyett többet ér a konkrét cselekvés.

Természetesen lapunk is megkereste a polgármestert, aki ezúttal ugyan nem kívánt részletekbe bocsátkozni, de a telefonban egyértelműen megerősítette a korábban tett nyilatkozatát. Kíváncsiak voltunk arra is, hogy vajon a roma társadalomban milyen megítélés alá esett az álhír és egyáltalán Radics József személye. A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlésének elnökhelyettese, Barkóczi Géza szerint a hasonló hírek terjesztése, különösen ebben a nehéz helyzetben, senkinek nem tesz jót: – Aki tud segíteni, az persze segítsen, de határozottan kérem, hogy álhíreket ne terjesszenek, és ne ugrasszák össze a kisebbségi önkormányzatokat a helyi kisebbséggel – fogalmazott.

Felhívtuk a Vécsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat vezetőjét, Dobrocsi Violettát is, aki részben csatlakozott Barkóczi Géza állásfoglalásához. Mint elmondta, az elmúlt napokban többedmagával próbált utánajárni a hír valóságtartalmának, ám nem találtak olyan családot, amelyet Radics József állítólag felkereset.