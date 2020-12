Védekeznek, fejlesztenek, s már áll a karácsonyfa Poroszlón

A koronavírus-járvány a települést is elérte, így közintézményeiket folyamatosan fertőtlenítik.

Bornemisza János polgármester arról tájékoztatta a Heolt, a Napsugár Óvoda és Bölcsőde épületébe kizárólag a nevelők és a gyermekek, illetve az arra feljogosítottak léphetnek be. Heti gyakorisággal ózongenerátoros fertőtlenítést végeznek az idősek otthonában, illetve harminc napra felvételi zárlatot is elrendeltek. A településvezető elmondta azt is, hogy a házi segítségnyújtásban lévőknek az ételkihordás biztosítása érdekében az önkormányzati kisbuszt is bevonták. Ezentúl az önkormányzati hivatal ügyfélfogadási rendjét is lerövidítették.

A fejlesztések azonban nem álltak meg, a Magyar ­Falu Program keretében elnyert pályázaton lehetőség nyílt a közösségi ház nyílászáróinak cseréjére. A munkálatok a napokban befejeződtek, átvették a felújított épületet.

– November 27-én pedig végleges helyére került Poroszló karácsonyfája. A fenyőfát Mészáros Sándorné helyi lakos ajánlotta fel. Ünnepi díszbe öltözik Poroszló az adventi időszakban, de az idei várakozás más lesz, hiszen elmaradnak a rendezvények. Ennek ellenére meghitt pillanatokat élhetünk át a karácsonyfa mellett és gyönyörködhetünk a díszkivilágításban – tette hozzá.