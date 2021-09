Véget ért az átányi polgármesteri hivatal korszerűsítése

Átány szépen fejlődik, több beruházásuk fut egy időben. Jámbor Dénes polgármesterrel vettük számba az elmúlt hónapok történéseit.

Ezt ne hagyja ki! A Magyar Atlétikai Szövetség válaszolt: Karácsonyék nem illetékesek

Mindig van valami újdonság, ha Átányról van szó, ugyanis a Jámbor Dénes vezette önkormányzat szinte minden lehetséges pályázati forrásnak utánanéz, hogy korszerűbb, élhetőbb falut varázsoljanak a településből.

– Rég várt beruházás végére tehettünk pontot, befejeződött a polgármesteri hivatal fejlesztése. Erre 30 millió forintot nyertünk el belügyminisztériumi pályázaton – mondta. Akadálymentesítették és energetikailag korszerűsítették az épületet. A faluvezető kifejtette, a korábbi palatetőt – amely többször több helyen beázott – már kicserélték. Rámpát helyeztek el a bejárathoz, s fotocellás ajtón lehet belépni az épületbe. Korszerű nyílászárókat építtettek be a régiek helyére, mert már nagyon elavultak voltak az ablakok. A fűtést is modernizálták, kondenzációs kazán szolgáltatja a meleget. Emellett a komplett elektromos hálózatot is felújították a mai kor követelményeinek megfelelően.

Emellett a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban nyertek több tízmillió forintot arra, hogy egy meglévő önkormányzati tulajdonú lakásból minibölcsődét alakítsanak ki. A polgármester közölte, a munkaterületet már átadták a kivitelezőnek, így hamarosan elindulhat a munka.

Lesznek még programok Jámbor Dénest arról is kérdeztük, milyen programokat terveznek a közeljövőben. Mint elmondta, a pandémia elvágta az embereket egymástól, nehezen indul be a közösségi élet, érthető módon óvatosak az emberek. A gondozási központban volt nemrég klubdélután, de tervben van egy gyereknap és egy falunap megszervezése és lebonyolítása is. Bíznak benne, hogy a Magyar Falu Programban itt is lehívható lesz a megfelelő forrás, és szép napokat tölthetnek együtt az átányi gyerekek és felnőttek.

A Magyar Falu Programban ötmillió forint érkezett óvodaudvar kialakítására. Ezt egy üres telekre álmodták meg, amely szomszédos az óvodával és az épülő bölcsődével is.

– Ha elkészül, akkor az óvodánk nyitvatartásában a gyerekek játszhatnak ott, míg azon túl játszótérként üzemel majd, és bárki használhatja – taglalta Jámbor Dénes.

A közmunkaprogram keretében az emlékparkot tették rendbe, virágosítottak és díszburkolatot helyeztek el. A napokban országzászlót is állítottak. A Magyar Falu Program lehetőségeit Átányban is maradéktalanul kihasználják, így újulhattak meg járdák, vehettek orvosi és közterület karbantartására szolgáló eszközöket. Szociális bérlakások is épültek, közösségi mosoda és tanoda létesült. Egy elhagyott ingatlant is megvásároltak, amely a közmunkaprogram telephelye. Már tizenhárom térfigyelő kamera pásztázza a falut, s mellé a meglévőeket is felújították.