Végleges megoldás 2035-re

Olvasom, hogy a MÁV-nál komoly fejlesztések zajlottak az elmúlt években.

Szükség is van erre, hiszen a kocsik átlagos életkora 35 év, a legidősebbek 50 évnél is öregebbek. Az elképzelések szerint 2035-ig azt is megoldják, hogy a WC-k tartalma ne a sínek közé hulljon. Tény, hogy modernizálták az utastereket, átalakították a feljárólépcsőket, új utastájékoztató monitorokat is felszereltek. Ám az is tény, hogy eddig a a járművek alig negyedét látták el zárt rendszerű illemhellyel. Úgy tervezik, hogy 2035-re már lesz végleges megoldás. Elképzelem, vajon mit szólna egy japán polgár ehhez a hírhez? Azt hinné, másik bolygóra tévedt.

Kezdőképünk illusztráció Fotó: vonattal-termeszetesen.blog.hu