Végre megújulhat a Kékestetőre vezető út

Két hónap kihagyás után a szeptemberi találkozójukat Kékestetőre tervezték a Közlekedéstudományi Egyesület Heves Megyei Területi Szervezetének tagjai. Mint kiderült, nem véletlen választás volt a helyszín. – Úgy emlékszem, 1974-ben vagy 1975-ben került aszfalt erre a szakaszra, akkor csináltuk itt az utat, mert addig itatott makadámút volt – emlékezett Kutasi Benjamin, miközben tagtársaival közösen szemügyre vették a Kékestetőhöz vezető bekötőutat. A nyugdíjas szakember több egyesületi társával érkezett a Mátrába, és a tagok közt aztán kisebb vita is támadt, hogy azóta, vagyis immár több mint negyven éve kapott-e ez az útszakasz összefüggő aszfaltréteget, vagy csak az úthibákat javították. A taggyűlés aztán a ké­kestetői étteremben folytatódott, ahol Szerencsi Gábor köszöntötte a résztvevőket. Az egyesület elnöke elmondta, idén ünnepli fennállásának 70. évfordulóját a Közlekedéstudományi Egyesület, amelynek igen sokrétű a feladatköre és a megyei szervezete ma is igen aktívan működik, havonta tartanak ugyanis gyűléseket.

– Régen találkoztunk a Mátrában, pedig az elmúlt években történtek a 24-es számú főúton felújítások. Most is egy igazán jelentős beruházás kezdődhet el, ugyanis a Kékestetőre vezető út felújítása a tervek szerint még az idén elkezdődhet – tudatta az elnök. Hozzátette, hogy országos szinten az elmúlt években egyre több állami forrás érkezik az utak felújítására, míg 2007 és 2013 között leginkább az európai uniós forrásokból tudták finanszírozni a hazai útfejlesztéseket.

– A cél, hogy minden autópálya elérje a határt, és 2020-ra már több autópályánk lesz, mint Ausztriának. Ám a több évtizedes lemaradást nem lehet néhány éven belül behozni, de a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésének köszönhetően mára már minden megyeszékhelyet el lehet érni autópályán, és a most induló Magyar Falu Programban éves szinten, országosan több mint 50 milliárd forint értékben 89 szakaszon, mintegy 250 kilométeren valósulhatnak meg teljes körű útfelújítási projektek – közölte Szerencsi Gábor.

Balázs Attila, a He-Do Kft. főépítésvezetője a mátrai útfelújításokról tartott előadásban elmondta, 2016-ban újult meg a 24-es számú főút Parád és a galyatetői bekötőút közötti csaknem 8 kilométeres szakasza. Az út egy rétegben új aszfaltburkolatot kapott, 6-11 méter között változó szélességben. Helyreállították az útcsatlakozásokat, megállóhelyeket, kitisztították az árkokat és átereszeket, továbbá három hidat is felújítottak. A hegyi szakaszon a motorosbalesetek megelőzése miatt több mint két és fél kilométer hosszon motorosbarát védőkorlátokat is telepítettek.

– Tavaly több mint 3 kilométeren újult meg a 24-es főút Mátraháza átkelési szakasza, valamint a Mátraháza és a galyatetői elágazó közötti útszakasza. Jelenleg pedig a 24-es főút harmadik felújítási szakaszán dolgoznak az embereink. Sirok központjától Eger felé csaknem öt kilométer hosszan újul meg a főút – tette hozzá.

Szivák László, az egyesület titkára a jövőbeli tervekről szólva kiemelte, a Magyar Falu Programban folyamatosan megy az előkészítés, hogy az útfelújítások Bakta felé folytatódjanak. Valamint az egyesület erősen szorgalmazza, hogy a 60 kilométer hosszúságú 24-es főút eddigi fel nem újított szakaszaira is mihamarabb sor kerüljön, hiszen ez a főút igen fontos a térségben élők számára, Gyöngyöst és Egert köti össze a Mátra és a Bükk-vidék hegyein keresztül.

Hetvenéves az egyesület

Az Egyesületnek a megalakulása évében 240 tagja volt. Legnagyobb taglétszámát 1985-ben érte el, akkor tizenötezer tagot számlált, jelenleg valamivel több mint négyezer tagja van. Eredetileg a „mérnök és a technikus szakembereket” összefogó szervezetként alakult, majd 1973 óta hivatalosan is magába foglalja „a jogi és a gazdasági szakembereket” is. Budapesten alakult, de már a következő évben a vidéki területekre is kiterjedt. A megalakulását követő ötödik évben hat megyében, aztán – területileg is folyamatosan terjedve – a tizenhatodik évben az ország minden megyéjében működött.