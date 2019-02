Végső búcsú Cuti-tól, a „sajtómacskától”

Az állattartó embereknek nagy öröme van. Cica, kutyus, vagy akár egy aranyhörcsög legyen a kedvenc, borzasztóan meg lehet azokat szeretni.

Simul, dorombol, vagy csak néz gülü szemekkel. Nem is oly rég épp Cuti nevű macskánkról írtam, milyen lelkesen jött velem a boltba. De nem csak engem kísérgetett, hanem a feleségem elé is mindig odaszaladt, amikor érkezett haza a biciklizésből. Így volt ez múlt hét közepéig, amikor is eltűnt. Amikor előkerült, már csak kúszni tudott utolsó erejével. Aztán meghalt otthon a szobában. „Sajtómacska” volt mert írtam már róla. Ezért megérdemli még ezt a nyilvános búcsút. A sírod fölé helyezett kerti törpék őrizzék álmodat!