Lassan kigyúlnak az ünnepi fények és az adventi díszek is a helyükre kerülnek. A lakás karácsonyi pompába öltöztetése előtt egy nagytakarítást is célszerű beiktatni. Erre pedig már alternatív módszerek is rendelkezésre állnak.

A vegyszerek helyett sokan olyan természetes anyagokat használnak, melyek kímélik a környeztet, mégis megfelelően tisztítják a lakás minden szegletét.

Az ecet szinte mindenhol használható, hatásosan pusztítja a kórokozókat, ezt a laborvizsgálatok is igazolták a kö­zelmúltban. Vízkőoldásra kiváló, de mosásnál is bevethető öblítő helyett. A vécécsésze is meghálálja az ecetes dörzsölést. Általános tisztításra is kiváló, ecetet öntsük egy szórófejes flakonba, és fújjuk a zsíros, vízköves felületre. A hűtő szagtalanítása is megoldható ecetes vízzel.

Hasonló „képességekkel” bíró szer a szódabikarbóna. A konyhában és fürdőszobában is szinte csodákra képes. Mivel remek zsíroldó, használható a sütő kitakarítására és a mikrohullámú készülék is ragyog, ha ezzel tisztítjuk. A fürdőszobában a zuhanyfüggöny varázsolható újjá egy szódabikarbónás áttörléssel.

A nagytakarítás része a mosás is. A legtöbb háztartásban öblítőt is használnak, azonban egyre többször hallani, hogy nem föltétlen szükségesek e szer.

– Az a tudat él az emberekben, hogy öblítőre szükség van, mert attól lesz a ruha puha tapintású és illatos. Azt, hogy használatának káros hatása is lenne, kevesen gondolják, pedig az Európai Unió által kibocsátott Eco Label minősítést nem adják meg erre a termékkörre – áll a portálunkhoz eljuttatott sajtóközleményben.

Környezet- és fogyasztóvédő szervezetek szerint az öblítők összetevői nem elég „zöldek”. Egyes használóik szerint nem igazán javítják a mosás folyamatát. Az öblítő, ha biológiailag nehezen lebontható összetevőkből áll, mérgező hatással lehet a vízi élőlényekre is. Használata eredményeként a fogyasztók olyan vegyi anyagoknak lehetnek kitéve, amelyek benne maradnak a textíliában, és a bőrrel érintkezve allergiát okozhatnak. Ellenzőik szerint akár egészségügyi kockázatot jelenthet, illetve a benne levő tartósítószerek is allergiás reakciókat válthatnak ki az arra érzékenyeknél. Ezen anyagokkal jó tehát csínján bánni.

Mit érdemes vegyszerek helyet használni a háztartásban? Kiss Dóra, egy egri fiatal anyuka mesélt tapasztalatairól.

– Próbálunk környezettudatosabban élni, hiszen a jövőre is gondolni kell, arra, hogy a gyermekem is teljes életet szeretne élni ezen a bolygón. Törekszünk a műanyagmentességre, és odafigyelünk takarításkor és mosáskor használt anyagokra is. Öblítő helyett jómagam mosóparfümöt használok, nagyon szeretem az illatát és nem tartalmaz vegyszert, a kisfiamnak sem irritálja az érzékeny bőrét. Sokan esküsznek még az ecetre is, de őszintén, az nekem nem vált be, azt inkább takarításkor használom – fogalmazott.

A mosási hőfok sem mindegy Egy friss kutatás szerint hetente átlagosan 3,3 adag ruhát mosnak ki egy magyar háztartásban. A mosás gyakorisága elsősorban a háztartás nagyságán múlik. Ez azt jelenti, hogy minél többen laknak egy fedél alatt, annál több adagot mosnak. A legfiatalabbak és a legidősebbek jellemzően az átlagnál kevesebb alkalommal indítják be a mosógépüket. – A magyarok a leggyakrabban a vegyes és az energiatakarékos, a legritkábban a gyapjú, illetve kézi mosás programokat használják. A mosási hőfok tekintetében a 40 fok a legkedveltebb beállítás. Az ennél magasabb hőfokra főként a ­30–39 éves, gyereket nevelő felnőttek esküsznek. Míg jobbára csak a legfiatalabbak, vagyis a 18–29 éves korosztály fogadja el azt, hogy akár 30 fokon is megfelelő eredményt nyújt a készülékük – áll a kutatás eredményeiben. A megfelelő hőmérséklettel nemcsak a környezetünket védjük, de a ruhák állapotát is kíméljük, így hosszabb ideig hordhatók, és ezáltal kevesebb hulladékot termelünk.

Ajánlóképünk illusztráció. Fotó: Shutterstock