Véradások Heves megyében július 15. – július 21. között

Gyöngyös, HIT gyülekezete (Bajcsy Zs. krt. 21/1.) július 16. 14:00 – 18:00

Verpelét, Művelődési Ház (Kastély u. 8.) július 16. 15:00 – 18:00

Eger, Markhot F. Kórház H ép. (Knézich K u. H ép. I. em.) július 17. 11:00 – 13:00

Egerbakta, Általános Iskola (Egri u. 105.) július 17. 15:00 – 17:00

Sirok, Művelődési Ház (Liget u. 16.) július 18. 10:00 – 16:00

Egerszalók, Keresztény Ifjak Találkozója (Kossuth u. 63.) július 19. 11:00 – 15:00

Kerecsend, Polgármesteri Hivatal (Fő u. 55.) július 20. 09:00 – 12:00

Egerszalók, Keresztény Ifjak Találkozója (Kossuth u. 63.) július 20. 13:30 – 16:30

Tudta?

A véradásra jelentkező alkalmasságának elbírálása során elsődlegesen szakemberünk feladata az egészségi állapot és kockázati tényezők (vért adóra és kapóra is figyelemmel) meghatározása. Ilyenkor kerülnek elbírálásra a szedett gyógyszerek is. Önmagában csak pár gyógyszer szedése esetén alapértelmezett a kizárás véradásból. Ilyenek például a magzatkárosító (a vérkészítményt akár várandós nő is kaphatja), illetve a véralvadást gátló gyógyszerek. Egy gyógyszerekkel karbantartott magas vérnyomás betegség például nem kizáró ok. A gyógyszerek speciális csoportja (aszpirin tartalmúak) szedése esetén, a vérlemezkék funkciójára gyakorolt hatásuk miatt, a vért levesszük, de vérlemezke készítményt nem állítunk elő. Ettől még az aszpirint beszedőket várjuk véradásra, hiszen a vérükből előállított vörösvérsejt és plazma készítmények teljes értékűek!