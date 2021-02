Vérüket adták Valentin nap alkalmából a bélapátfalviak (fotók)

Minden korábbinál többen, harmincheten vettek részt Bélapátfalván a Valentin napi véradáson pénteken.

Minden korábbinál többen, harmincheten vettek részt Bélapátfalván a Valentin napi véradáson pénteken. A Gesztenyés Kiállítóházban hangulatos környezetben adhattak vért a donorok, volt, aki egyedül, de házaspár és szerelmes pár is érkezett, sőt, anya a lányával, illetve fiával is adott vért. Gurszki Anikó elmondta, negyedik alkalommal volt donor, legutóbb nem tudott vért adni, de most örül, hogy adhatott. Másnak szüksége van rá, lehet, hogy egyszer nekik is lesz. Fiát is rábeszélte, eljöjjön. Szűcs Dániel elárulta, hogy ez volt az első véradása, semmi hátrányát nem tapasztalta. Örül, hogy segíthet másokon, de annak is, hogy megtudta, mi a vércsoportja.

Mezőné Kovács Edittől, a Bélapátfalvai KulTurDia Nkft. ügyvezetőjétől – aki kolléganőjével együtt maga is a székbe ült – megtudtuk, a résztvevőknek kis vendéglátással kedveskedtek, de kaptak a véradók csokit és szívecskét is. A résztvevők között egy kétszemélyes vacsorát, kézműves ajándékokat is kisorsoltak. Szombaton az egri Tescoban lesz véradás.