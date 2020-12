Veszélybe került a gyöngyösi civil rádió

Elszabadultak az indulatok egy civil rádió támogatáskérő levelét követően Gyöngyösön.

A Maxirádió stábja és Mikola Ferenc Zsolt elnök, főszerkesztő néhány hete nyílt levelet tett közzé, melyben a hallgatók, vállalkozók segítségét és támogatását kéri.

– Támogatottságunk mértéke drasztikusan csökkent, emiatt fizetésképtelenné váltunk, veszélybe került a helyi civil rádió működése és közel húsz ember munkája – mondta el minderről Heolnak a főszerkesztő.

Ugyan sem a levelében, sem kérdésünkre nem nevezte meg azt az egy vállalkozót, akit a város továbbra is támogat – és aki a rádió munkatársai szerint közbenjárt az önkormányzatnál a támogatottságuk megszüntetése érdekében –, ám Erbeszkorn Tamás közösségi oldalán közzétett heves reakciójában azt írta, hogy magára ismert.

A kialakult helyzetről Mikola Ferenc Zsolt közölte, meglepetten tapasztalta a reakciót a támogatást kérő levelére.

– Közel sem az volt a célom, hogy Erberszkorn Tamás zsebében turkáljak, nem is neveztem meg – jelentette ki. – Azt sem tagadtam sehol, hogy a múltban mi nem kaptunk támogatást. Egyébként nem vállalkozás vagyunk, az adataink nyilvánosak, tehát még „az elhallgattam, hogy mi is kaptunk„ állítás sem helytálló, ami szintén a támadó posztban szerepelt. A levelem valós dolgokat, s a most fennálló helyzetet közölve íródott, melyben segítségért fordultam a nyilvánossághoz. Eleve nem is lehet összehasonlítani egy szerződés szerint 24 órában sugárzó, húsz embert foglalkoztató rádió munkásságát egy egyéni vállalkozóéval, de a költségeit sem. Ha támogatást kapunk, azt a működésre használtuk, az embereknek is fizetést kell adni, akiknek családjuk van, s a helyi civil életért rengeteget tesznek. Ezt ő is jól tudhatja, néhány éve a rádió munkatársa volt, ám sajnos meg kellett válnunk tőle szakmai okok miatt. Többször figyelmeztettem, hogy egy független rádió hírszerkesztőjeként az aktív politizálás nem fér össze sem az egyesület alapszabályával, sem a rádió koncepciójával. Valószínűleg innen eredő személyes sérelmei miatt segítségkérésemet követően a Facebookon kezdett támadni, majd különböző portálokon lejárató hadjáratba kezdett ellenem. Félek, most a múltbéli sérelmei miatt azt akarja elérni, hogy ne jussunk anyagi forráshoz, a rádió ellehetetlenüljön, s versenytársként eltűnjön a gyöngyösi médiapiacról. Abból legalábbis ami történt, úgy tűnik.

Megkérdeztük az önkormányzatot is, ahol azt a tájékoztatást adták, hogy csak a közösségi médiából értesültek Mikola Ferenc Zsolt és Erbeszkorn Tamás között kibontakozott konfliktusról.

– Két magánszemély vitájáról van szó, amelybe az önkormányzatnak nem tiszte beleszólni és nem is szeretnénk ezt megtenni – írták.

A gyöngyösi civil rádiót indulása óta támogatta a városvezetés a pályázat keretében. Ám évről évre kisebb összeget tudnak a helyi médiumokra fordítani, s idén azokat támogató pályázatot már nem írtak ki. Ez az oka annak, hogy idén nem biztosítottak forrást a rádiónak, tették hozzá.

Erbeszkorn Tamás portálunknak elmondta, annak ellenére, hogy nem nevezték meg a levélben a helyieknek teljesen egyértelmű, hogy kiről szól.

– Én úgy gondolom, hogy egy támogatás kérő levélnek nem kellett volna támadnia, gyakorlatilag egy mondatból robbant ki a nézeteltérés, amire többen felhívták a figyelmem. Semmilyen módon nem próbálom a rádió működését akadályozni. Támogatást pedig én csak addig kaptam az önkormányzattól ameddig a rádió is – árulta el.

Hozzátette, hogy mikor önkormányzati képviselőként indult nem dolgozott a rádióban, mert nem akarta a hallgatókat befolyásolni a választási időszakban. A munkát és a politikai hovatartozást szerinte sem szerencsés keverni. Elmondta azt is, hogy szerinte is nagy veszteség lenne a rádió megszűnése a városnak. Indulásakor ő maga is annak támogatottságáért dolgozott, majd mikor vállalkozóként saját maga is kapott a forrásból akkor a főszerkesztő azzal vádolta, hogy a rádiótól veszi el a pénzt.