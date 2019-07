Veszélyeket is rejthet a szökőkutakban való fürdőzés

A kánikulában sokan fürdőzésre, hűsölésre, sőt, tisztálkodásra használják a Kossuth téri „vízijátékot”.

A város főterének egyik látványossága a szökőkút, amit néhány éve, Szabó Zsolt polgármestersége idején építettek az egykori szovjet emlékmű helyének a közelében. Az ég felé törő vízoszlopokat sötétedés után színes fények teszik még látványosabbá. A helyiek hamar megkedvelték a nevezetességet: a közeli padokon a kisgyermekes anyukáktól a diákságon át a nyugdíjasokig sokan töltik pihenőidejüket.

Ugyanakkor már a szökőkút beüzemelése óta problémát okoz, hogy a kánikulában sokan fürdőzésre, hűsölésre, sőt, tisztálkodásra használják a Kossuth téri „vízijátékot”. Főként mezítlábas, gatyára vetkőzött kisgyerekek és suhancok tocsognak visongva a vízsugarak között, ami nemcsak a pihenni vágyókat zavarja, de káros lehet az egészségükre is.

A szökőkút működéséhez hét köbméter vizet forgatnak meg. A fertőtlenítéshez különböző vegyszereket használnak, s bár a vizet nyaranta minden hónapban, szezonon kívül pedig kéthavonta cserélik, előfordulhatnak káros mellékhatások. A pancsolásnak nem kívánt bőrbetegség vagy kötőhártya-gyulladás lehet a vége, ha pedig valaki meg is kóstolja a vizet, még nagyobb lehet a baj.

Az önkormányzati médiának nyilatkozó gyermekorvos, Gesztesi Stefánia elmondta: fertőzésveszéllyel jár az is, hogy állatok is belemehetnek a szökőkútba, ezért egészen pici gyermeket kiváltképpen nem szabad a víz közelébe engedni. Mindez nem csupán hatvani probléma: az ÁNTSZ és az Országos Közegészségügyi Központ is arra kéri a hűsölni vágyókat, az egészségük érdekében fogják vissza magukat, és ne keressenek enyhülést a kánikula alatt sem a szökőkutak vizében. Semmiképp ne ott hűtsék le magukat, s ne engedjék ezt a gyerekeknek se, mert fertőzéseket szedhetnek össze. T