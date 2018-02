Veszélyes, ha tűzre dobjuk a szemetet

Bár a hulladék égetése ­tilos, sajnos sokszor kerül ­tűzre – főként a fűtési időszakban – olyan anyag, melynek nemcsak egészség-, hanem környezetkárosító hatása is van. A szakemberek ugyanakkor nem győzik hangsúlyozni az ezzel járó veszélyeket, hiszen a nem megfelelő anyag a fűtőberendezésben is kárt tehet.

A levegő védelme érdekében kormányrendelet is született. Eszerint a hulladék nyílt téri, valamint a jogszabályi feltételeknek nem megfelelő berendezésekben történő égetése tilos. Ez alól a háztartásokban keletkező papír és kezeletlen fa elégetése jelent kivételt. A Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályának osztályvezetője arról tájékoztatta a Heolt, a lakossági, szilárd anyaggal történő tüzelésnek a gázfűtéssel szemben jelentős szennyezőanyag-kibocsátása is van.

A fával, szénnel vagy biomasszával való fűtést sokszor keverik háztartási hulladékkal. Kelemen Zoltán szavai szerint leggyakrabban italok műanyag csomagolását, PVC- és textilhulladékot, valamint műanyagot, műgyantát, festéket tartalmazó fát, bútort és nyílászárót tüzelnek el az emberek. Ezeken kívül még tűzre szokott kerülni gumiabroncs, vezeték, s kerti hulladék is.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A szakember ugyanakkor felhívja a figyelmet, ezek elégetésekor számolni kell az összetételből adódó károsanyag-kibocsátással, valamint a felszabaduló ártalmas melléktermékek jelenlétével is. Ezek között említi például a szén-monoxidot – erősen mérgező hatású –, vagy a nitrogén-oxidot, ami a savas esők kialakulásában is szerepet játszik, illetve a szálló port, melynek levegőben dúsulása szmog kialakulásához vezethet. A műanyag tartalmú tárgyak égetése során pedig erősen mérgező és rákkeltő hatású anyagok szabadulnak fel.

Nem csak káros, veszélyes is hulladékkal fűteni Fotó: Shutterstock

Elmondása szerint a megyei kormányhivatal hét járási hivatalához leginkább a fűtési szezonban érkeznek lakossági panaszok. Ezeket a hatóság munkatársai helyszíni ellenőrzéseken vizsgálják ki. Az ellenőrök ezt követően hatósági eljárást indíthatnak a ­jogsértő cselekmény elkövetőjével szemben és bírságot szabhatnak ki, mely akár háromszázezer forint is lehet.

A Heves Megyei Katasztrófa­védelmi Igazgatóság arra ­hívja fel a figyelmet, hogy a szemét kályhában, kazánban égetése – az említetteken túl – az eszközben is kárt okozhat, tűzesetek kialakulásához is vezethet. A megyei katasztrófavédelmi szóvivő érdeklődésünkre elmondta, a fűtési költségek csökkentése érdekében több esetben előfordult már, hogy a kandallókban, cserépkályhákban, vegyes tüzelésű kazánban és kályhában a háztartásban keletkezett szemetet égették el. Bár látszólag csökkentjük a költségeket, nagy károkat is tudunk ezzel okozni, tette hozzá Nagy Csaba.

A referens kifejtette, a szilárd és olaj fűtőanyagok használatakor korom és kátránylerakódás képződik a kéményekben, s a nem oda való anyagok elégetésével ez fokozódik. Az égéstermék-elvezető emiatt beszűkül, így a füst visszaáramolhat a lakótérbe, füst- illetve szén-monoxid-mérgezést okozva ezzel. A szóvivő elmondta, a megye műveletirányítására tavaly hetvenöt alkalommal érkezett kéménytüzekről szóló bejelentés­.